Vann två Stanley Cups med Pittsburgh – klar för rivalen

Washington Capitals fortsätter att värva tidigare Stanley Cup-mästare från Pittsburgh Penguins.

I höstas plockade de in Justin Schultz från värsta rivalen och nu är nästa Penguins-spelare klar för spel i den amerikanska huvudstaden.

Capitals meddelar nämligen att man har skrivit ett ettårskontrakt med Conor Sheary värt 735 000 dollar, precis över minimilönen i NHL.

The Washington Capitals have signed forward Conor Sheary to a one-year, $735,000 contract



