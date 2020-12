"Jag har fått tillbaka kärleken till hockeyn"

Under Brynäs senaste sex säsonger var Jacob Blomqvist till och från kapten eller assisterande kapten. Samtidigt var hans två sista säsonger i klubben inte varit som han själv och klubben hade hoppats på. Mycket beroende på att Brynäs inte heller varit något topplag. Det här ledde också till att Brynäs och Blomqvist gick skilda vägar i våras.



– Klart att det var jättetråkigt. Det tog hårdare på mig än vad jag trodde att det skulle göra att inte få vara kvar och inte få chansen att vinna SM-guld med Brynäs, säger Jacob Blomqvist till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det var ett tungt och tråkigt besked. Ganska snabbt började jag känna att jag får göra det bästa av det och försöka hitta en ny utmaning, ett nytt kapitel i hockeykarriären. När det väl löste sig med Timrå kändes det väldigt bra och spännande redan från första start.



Några tankar på att sluta fanns aldrig hos 34-åringen från Hedesunda.

– Nej, absolut inte. Jag har varit skadefri, peppar, peppar ta i trä, nästan under hela min karriär, kände mig fräsch i kroppen och väldigt motiverad. Så det var aldrig uppe på agendan att sluta.

Jacob Blomqvist.Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån



"KLART ATT JAG FÖLJER BRYNÄS"

Säsongen 2016/17 fick Jacob Blomqvist vara med om en häftig resa då han tillsammans med Brynäs tog sig hela vägen till SM-final.

– Det var häftigt att få vara med och spela en SM-final med fullsatta läktare hela tiden, att få kriga hela vägen och spela en sjunde och avgörande SM-final. Även att få göra ett mål så vi tog ledningen i den. Det är en upplevelse jag aldrig kommer att glömma.

– Självklart var det extremt surt att vi inte lyckades vinna den matchen då vi var så nära. Det är något som grämer mig eftersom jag hade som ett mål att få gå hela vägen och lyfta pokalen.



Vad var nyckeln till att det här laget lyckades så pass bra?

– Det tror jag var att nästan alla i laget utvecklades under säsongen. Vi växte både som lag och spelare. Jargongen i laget gjorde att träningarna blev bättre samtidigt som ”Bulan” (Thomas Berglund) var en extremt bra tränare.

– Han fick oss att vara väldigt disciplinerade, verkligen tro på det vi gjorde och tro på målen vi hade satt upp, vilket jag tror är en väldigt viktig ingrediens i ett hockeylag.

Jacob Blomqvist följer såklart fortfarande Brynäs och deras speciella resa med att efter jul och nyår tvingas till att spela matcher mer eller mindre varje dag. Trots det tuffa spelschemat tror han att det kan komma något positiv utav det.

– Klart att jag följer Brynäs. Nu är det bara 18 matcher dom har spelat ännu och det är många matcher kvar att spela. Tillexempel är det matcher varannan dag i ett slutspel och då kommer man in i den där hockeybubblan.

– Jag ser det inte att det skulle vara något negativt att dom kommer få spela mycket matcher. Får killarna vara skadefria kan det vara positivt i stället.



Kan det vara mer positivt än negativt för en spelare att spela mycket matcher under en kortare period?

– Orken har man. Spelar man inte matcher så tränar man hårdare. Om du tittar på hur många minuter du är på is under träning kontra match…

– Ibland kan det vara skönt att bara spela och fokusera mentalt på matcher istället för att träna.

Jacob Blomqvist.Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån



VALDE TIMRÅ FÖRE SHL-KLUBBAR

Efter att ha fått lämna Brynäs i våras valde Jacob Blomqvist att tacka jag till spel i Hockeyallsvenskan med Timrå.

– Jag vill gärna vara med om att vinna någonting. Speciellt efter året där vi torskade finalen. Nu ville jag vara i ett bra lag som kan vinna. När jag tittade runt såg jag att (Jonathan) Dahlén skulle bli kvar och Timrå visade att dom verkligen satsade på att gå upp i SHL.

– Jag har varit med på en sådan resa med Leksand och det är också ett av mina starkaste hockeyminnen, att få kämpa en hel säsong och vinna med det laget.

– Jag kände en del grabbar i laget sedan tidigare så Timrå kändes bra från dag ett.

Det fanns även intressenter i SHL, men det var något han egentligen aldrig övervägde.

– Vi pratade lite, men det var konstiga tider då samtidigt som jag kände att jag kanske skulle få en lite större roll om jag gick till ett allsvenskt lag.

– Timrå kändes bra. När det kom upp på tavlan kände jag att jag hellre ville vara med på den resan.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån



Senast Jacob Blomqvist spelade i Hockeyallsvenskan var säsongen 2013/14 med Leksand. Sedan dess har ligan utvecklats en del.

– Det är svårt att jämföra med då, men idag är det en lite mer öppen hockey. Lite mer offensivt samtidigt som det är många killar som vill framåt och uppåt i karriären. Det tycker jag bara är kul för det är full fart på matcherna och kan uppstå lire mer oväntade situationer.



Hur skulle du beskriva det driv om är bland dom här unga killarna i Timrå?

– Dom ser inga problem eller måsten utan det är ren skär vilja och en hunger att vilja gå upp. Jag tycker också att det kändes i laget när vi hade den här ”vinst–streaken” på 16 matcher. Det var inte en tendens till att några kände sig mätta eller någonting.

– Vi tittade bara fram mot nästa match hela tiden. Den känslan är oerhörd skön. Det spelar ingen roll om vi vinner resten av matcherna i serien eftersom vi bara har ett mål, vilket är att gå upp i SHL. Vi vet också själva vad som krävs för att klara det. Den hungern i föreningen, klubben och laget kännes oerhört härligt.

Pratade ni i laget under resan gång om den här raden av vunna matcher?

– Nej, faktiskt inte. Det var bara media och dom runtomkring som pratade om det. För oss inom laget var det ingen stor grej alls. Vi fokuserade bara från match till match. Vi vill försöka vinna varje match.



Hur viktig är Jonathan Dahlén för det här laget både moraliskt och på isen?

– Det är bara titta på honom. Han är en otroligt bra och fin person vid sidan av. På isen, han kan vända matcherna själv. Det är kul att sitta i båset och se när han åker ut på isen och tar tag i matcherna helt själv, säger Blomqvist med ett lätt skratt av beundran.

"SÅ ENORMT POSITIVA TONER I HELA FÖRENINGEN"

Jacob Blomqvist har så här långt svarat för sju mål och totalt 13 poäng på 27 matcher. Han har även fått mycket beröm för sitt spel under säsongen.

– Det var en större omställning än jag trodde att komma in i det. Jag tycker att jag börjar komma in i det mer och mer, men också att jag kommer växa under säsongen och bli bättre ju mer det gäller.

– Jag känner ändå att jag har en kvalité och att jag har mycket kvar att ge. Jag kommer också höja mig några snäpp, men det har varit helt okej än så länge.



Du är äldst i laget…

– Ja, du… Det har jag fått höra varje dag, skrattar Jacob Blomqvist.

Hur tänker du kring din roll i laget med tanke på alla unga spelare ni har i laget?

– Jag vet inte eftersom jag fortfarande känner mig så himla ung. Att jag är äldst känns faktiskt lite konstigt, men jag får lite pikar om det. Ibland får jag försöka utnyttja det och dra ålderskortet.



Med tanke på vad som hände i våras då du fick lämna Brynäs, det låter på dig som du hittat tillbaka till glädjen med hockey?

– Ja, absolut. Det var också vad jag sa direkt i början då jag varit på is några gånger med Timrå och kommit in i laget, att det bara är glada toner och att det är så här det ska vara.

– Det är så enormt positiva toner i hela föreningen och laget så jag fick, precis som du säger, tillbaka kärleken till hockeyn direkt efter dom två senaste tunga säsongerna när vi fick kämpa där nere hela tiden. Här såg man bara förutsättningarna och att man kommer att lyckas.



Om Timrå går upp i SHL, hänger du med på den resan då?

– Jajamän, avslutar Jacob Blomqvist.

