TV: Nu återvänder Mighty Ducks - som tv-serie

Ankorna ska flyga igen. Nu bekräftar Disney det tidigare ryktet om att filmerna om hockeylaget Mighty Ducks får en uppföljare i form av en tv-serie. Och att Emilio Estevez kommer att spela tränaren Gordon Bombay igen.

Gordon Bombay.

Charlie Conway.

Goldberg the Goalie.

Listan på profiler från Mighty Ducks-filmerna är lång.

1992 kom den första, numera kultförklarade The Mighty Ducks-filmen, eller ”Mästarna” som den kallades i Sverige. Ytterligare två filmer gjordes på samma tema av Disney, som även använde samma namn när man sjösatte sitt eget hockeylag, Anaheim Mighty Ducks, 1993.

Nu är det snart 25 år sedan den tredje och sista Mighty Ducks-filmen släpptes. Då kommer en uppföljare i form av en tv-serie på Disney+. Och återigen är det Emilio Estevez som har huvudrollen i form av tränaren Gordon Bombay. Lauren Graham, känd från bland annat Gilmore Girls och Bad Santa, har också en av de bärande rollerna i serien.

