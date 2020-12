Klart: NHL-lånet lämnar Björklöven direkt

Carl Grundström lämnar Björklöven.

Efter att ha spelat 18 matcher i Hockeyallsvenskan återvänder 23-åringen nu till Los Angeles Kings.

För drygt två veckor sedan lämnade Oskar Steen Björklöven.

Nu står det även klart att lagets andra NHL-lån den här säsongen flyttar bort från Umeå.

Under lördagskvällen stod det nämligen klart att Carl Grundström lämnar sin moderklubb för att flytta tillbaka till USA där han ska vara med på Los Angeles Kings NHL-camp.

– Vi är väldigt tacksamma för att Carl har spelat med oss under hösten och han har varit väldigt värdefull för oss både på och utanför isen. Riktar ett stort tack till Los Angeles Kings också, som låtit oss använda honom under de här matcherna, säger Björklövens sportchef Per Kenttä till klubbens hemsida.



Carl Grundström spelade 18 matcher och stod för 13 poäng under sin tid i Hockeyallsvenskan med Björklöven.

Han siktar nu på att försöka slå sig in i Los Angeles Kings då han tidigare har gjort 28 NHL-matcher i klubben och hoppat upp och ner mellan NHL och AHL.

