"Det är en risk vi tar då vi träffas och har ett läger"

Smittan breder ut sig i SDHL - men Damkronorna ska träffas för att ha ett läger nästa vecka. Lina Ljungblom, till vardags i Modo som drabbats av viruset, är en av de uttagna.

– När det är som det är nu, jag blir lite nervös och tänker på om jag kommer ta med mig något hem till klubben, säger hon till hockeysverige.se.

SDHL har fram tills nu varit mer eller mindre förskonade från corona. Men häromdagen kom beskedet att Modo drabbats av viruset, och idag meddelade Leksand att även de drabbats och att helgens matcher skjuts på framtiden.

– Jag tycker att det är rent ut sagt galet att ha en landslagssamling, ett läger, när vi redan ställt in ett VM, har Modos sportchef Fredrik Glader sagt till Örnsköldsviks Allehanda.

Lina Ljungblom är ett av svensk hockeys stora framtidsnamn och inför säsongen valde hon att lämna HV71 för just Modo. 19-åringen från Skövde i Västergötland har redan spelat en VM-turnering och etablerat sig i Damkronorna. Där har hon växt ytterligare som hockeyspelare vilket också medfört att hon har nästintill en självklar plats i Ulf Lundbergs landslag som inom kort ska samlas för ett läger som Ljungbloms klubbkompis Olivia Carlsson tackat nej till på grund av sjukdom

- Jag känner lite både och. Det är jättekul att åka på landslagsläger och man får med sig väldigt mycket hem därifrån som jag kan träna på. Man får möjligheten att jobba på saker som jag kanske inte kan göra här i Modo, säger Lina Ljungblom till hockeysverige.se och fortsätter:

- Det är alltid kul att få spela med Tre Kronor-tröjan på sig. När det är som det är nu, jag blir lite nervös och tänker på om jag kommer ta med mig något hem till klubben. Man träffar ändå många från olika delar av landet. Det är vad som kan kännas lite osäkert.

- Senast vi var på landslagsläger tycker jag att det fungerade väldigt bra och ingen blev sjuk efter det. Jag hoppas att det förbli så även denna gång.

Nästa stora uppdrag är OS-kvalet nästa år. Hur ser du då på vikten av att ha ett landslagsläger då en pandemi pågår samtidigt som det inte blir något B-VM den här säsongen?

- Det beror helt hur man ser på det. Klart att det är bra att träffas på landslagsläger och att vi får ta del av det. Som du säger kommer det också viktiga saker längre fram.

- Samtidigt kan jag tycka att i den situationen vi är i just nu och att det inte blir något VM… Det är en risk vi tar då vi träffas och har ett läger. Vi har ändå väldigt bra resektioner som vi följer samtidigt som vi gör tester.

- Med tanke på hur bra det gick senast är det ändå okej att vi har landslagsläger, men det är en risk som vi tar.

Kommer du ansluta till landslagslägret i Sundsvall?

- Jag kommer åka på lägret om det inte visar något annat då vi gjort ett test från landslaget. Klart att jag har i bakhuvudet att Olivia (Carlsson) är borta, men visar det negativt på testet och jag inte känner av något annat så kommer jag absolut åka.

Lina Ljungblom och Maja Nylén Persson.





"FÅTT TA EN STOR ROLL - ÄR TACKSAM"

Senaste säsongen svarade Lina Ljungblom för fyra mål och totalt fem poäng på 20 matcher i HV71. Efter säsongen, där hon även spelat juniorhockey med killar i Skövde, valde hon att lämna Småland för att flytta upp till Örnsköldsvik och spela för Modo.

- Jag hade kanske inte så mycket förväntningar. Det var första gången jag skulle flytta hemifrån och bo själv. Då var det svårt att veta vad jag skulle förvänta mig.

- Hockeymässigt ville jag komma tillbaka till den hockeyspelare jag varit tidigare. Förra säsongen var jag skadad och fick inte så mycket speltid som jag kände att jag behövde. Jag tycker också att jag har börjat komma tillbaka den hockeyspelaren igen och allt känns väldigt bra.



Ljungblom är bara 19 år, men samtidigt Modo har ett ganska ungt lag, vilket inneburit att hon redan fått en ganska stor roll i laget.

- Ja, jag har fått en väldigt stor roll vilket jag också är väldigt tacksam för. Det är en sådan roll jag gillar att ha, att jag betyder mycket, får mycket speltid och ett stort förtroende. Sådant sätter press på mig själv också, att jag måste prestera, utvecklas och känna att jag gör någon nytta. För mig är det jätteviktigt.

- Jag sätter inte för mycket press på mig själv utan lagom mycket så att jag får motivation av det. Sedan är vi ett ungt lag vilket jag tror komma gynna oss i längden.

- Min roll i laget är verkligen något jag tycker om. Det gäller bara att jag fortsätter visa att jag ska ha den rollen.



Modo-centern från Skövde trivs även väldigt bra med tillvaron vid sidan av isen i Örnsköldsvik.

- Jag trivs väldigt, väldigt bra även det är en lite för liten stad för min smak. Nu umgås jag mycket med laget och det blir en annan grej när man även umgås med spelarna utanför hockeyn. Jag trivs väldigt bra med dom i laget också.

- Jag tycker också att det är väldigt fint här uppe med naturen och egentligen allt annat med.



Vad betyder just den biten för din prestation på isen?

- Klart att det betyder mycket att jag trivs och mår bra. Mår jag bra så presterar jag bra. Det är inte ofta man hör om någon som spelar väldigt bra samtidigt mår väldigt dåligt.

- Det visar sig på isen om jag mår bra och trivs utanför. Det ger en lycka till hockeyn, att jag vill ner för att träna, köra lite extra eller stå på skottrampen och skjuta, så för min del är den biten väldigt viktig.

Lina Ljungblom.Bildbyrån





INTERNATIONELLT LAG

Modo har en internationell grupp av spelare med tre spelare från Tjeckien och två var från Kanada, Frankrike och Norge förutom dom 13 från Sverige. Att det är många importer från olika delar av världen är något som Lina Ljungblom gillar.

- Det fungerar jättebra och jag tycker det är jättekul att vi har spelare i laget från olika nationaliteter. Det är många olika språk och det kul att inte bara höra det svenska samtidigt som man lär sig mycket av varandra.

- Jag måste säga att vi fungerar bra som grupp generellt sett även om det är spelare från olika länder. Vi accepterar varandra även om vi är olika och har lite olika syn på saker och ting. Vissa av oss är väldigt tajta med varandra och då behöver det inte bara svenskor. Det kan lika gärna vara en svenska och en tjeckiska och så vidare. Jag tycker att det där fungerat väldigt bra.

Lina Ljungblom toppar Modos interna poängliga så här långt. På 19 matcher har hon svarat för sju mål och totalt 15 poäng. Dessutom har hon plus tre i plus/minus-statistiken.

- Jag är aldrig riktigt nöjd. Det tror jag inte heller att man ska vara. Självklart är det alltid kul och skönt att göra lite poäng, men jag strävar alltid efter att göra fler mål, poäng och bidra mer till laget.

- Jag ser inget negativt i det jag har gjort den här säsongen, men det finns hela tiden saker jag vill förbättra. Samtidigt, att jag får in lite puckar och gör lite poäng ger mig mer motivation och är ett kvitto på att jag kanske ändå gör någonting bra.



Modo har varit tvungna att pausa verksamheten då Civid-19 smitta funnits i gruppen, men nu startar laget upp sin träning igen.

- Det har ändå funkat och vi har fått träningsprogram som vi kört utanför isen. Klart att det blir konstigt eftersom jag ändå är här uppe för att spela hockey.

- Om jag ska se det positiva så är jag nu ännu mer sugen att få spela igen och komma tillbaka. Även om det bara handlat om några dagar så längtar man till att få gå på is igen.



Har ni varit isolerade eller hur har det sett ut för er i laget?

- Vi har försökt vara där det varit så lite folk som möjligt. Av det jag vet så har dom som jobbar inte varit och jobbat. Dom så går i skolan har haft hemundervisning och så vidare. När vi sedan har kört fysen så har vi gjort det individuellt utomhus.

- Det har varit ganska mycket isolering fram till det att vi fick testresultatet. Det har varit lite tråkigt, men det är bara att acceptera och det ska verkligen bli skönt att få börja träna ikväll (läs: onsdag) igen, avslutar Lina Ljungblom.



