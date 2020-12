– Jag blir så jävla förbannad, dundrar han i C More.

Timrå körde över BIK Karlskoga med 5-1 och tog sin 14:e raka seger. JJens Lööke var en av planens bästa spelare och sköt två av Timrås fem mål.

Efter matchen hamnade Lööke i ett lika stort fokus som under densamma. Mikael Eriksson klev in i Timråbåset och ville göra upp med Timråstjärnan, och förklarade sen i C More vad som var bakgrunden till hans ilska.

– Lööke står och hånar hela vårt bås. De leder med 5-1. Okej, vi är tjafsiga, vi spelar fult och allting. Men att stå och håna hela vårt bås är så jävla ovärdigt, sade Karlskogas lagkapten till C More.

– Jag säger till honom: "Kom då så gör vi upp". När han får chansen, då står han inte upp för sig själv. Att han hånar vårt bås, det tar jag inte.

Eriksson hade svårt att hålla känslorna tillbaka.

– Jag blir så jävla förbannad på sånt där!

