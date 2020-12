Frölunda lånar in forward från Hockeyettan

Frölunda drabbas av ett ordentligt manfall när en handfull spelare är uttagna till bruttotruppen till JVM.

Nu väljer göteborgarna att täcka upp genom att låna in forwarden Jonatan Lundin Andersson från Hockeyettan-klubben Hanhals.

I torsdags presenterade Tomas Montén sin bruttotrupp till junior-VM-turneringen i Edmonton under jul- och nyårshelgen. Sex spelare som tillhör Frölunda togs ut i truppen, där centern Karl Henriksson inte längre ingår efter ett positivt covid-19-test, vilket innebär att göteborgarna drabbas av ett ordentligt manfall.

Nu väljer Frölunda att täcka upp för JVM-spelarna.

Under måndagsförmiddagen meddelade klubben att man kommer att låna in forwarden Jonatan Lundin Andersson under de kommande två veckorna.

– Vi är tacksamma att vi kan låna Jonatan från Hanhals och bredda oss under kommande veckor. Samtidigt är det extra kul att spelarna kan gå i båda riktningarna. Vi har ju en femma J20-spelare i Hanhals verksamhet sedan tidigare, säger Frölundas biträdande sportchef Björn Liljander till klubbens hemsida.

Lundin Andersson spenderade juniortiden i Frölunda och har sedan tidigare 13 SHL-matcher för klubben på sin meritlista.

– Vi har självklart följt de medicinska protokollen och försäkrat oss om att Jonatan är frisk, säger Liljander.

