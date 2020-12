”Klubben sa att vi hade brutit mot några regler som inte ens fanns”

Jarmo Myllys blev en publikfavorit i Luleå och var en av Elitseriens bästa målvakt under flera år.

Här berättar finländaren om tiden i Sverige, SM-guldet 1996 samt den omtalade "fylleskandalen" där Myllys blev avstängd av Luleå.

– Vi blev avstängda för något som vi egentligen aldrig förstod var något förbud mot eller som var något dåligt för laget, säger Jarmo Myllys.

Man kan tala om många utländska målvakter som gjort avtryck i våra svenska serier, men ingen är nog i närheten av den finske världsmästarmålvakten från 1995, Jarmo Myllys. Han kom till Luleå 1994 och blev kvar i klubben till och med 2001. I serien med ”Stickan Kennes bilder berättar han om sin ankomst till klubben.

– Första gången jag var i kontakt med Luleå var redan 1986. Alla papper var klara och några från Luleås styrelse hade kommit till flygplatsen i Helsingfors för att göra klart affären. Det blev en del ”money talk” vilket slutade i att klubbarna inte kom överens och jag blev kvar i Finland.

– Andra gången berodde ju på att jag hade flera vänner som hade spelat i Luleå och talade väldigt gott om klubben. Dessutom spelade min bästa vän, Mika Nieminen, redan i klubben vilket betydde mycket för mig.

”FINA OCH FRAMGÅNGSRIKA ÅR”

Var det en stor omställning att gå från finska till svenska ligan?

– Ja, men jag har alltid gillat att spela i Sverige och Elitserien. Mina bästa år som hockeyspelare var nog just under mina år i Luleå. Jag fick vara med om att vinna VM-guld 1995, SM-guld 1996 och vi var i SM-final mot Färjestad 1997. Det var fina och väldigt framgångsrika år.

Varför lyckades Luleå vinna guld 1996?

– Jag vet egentligen inte vad jag ska svara på den frågan. Vi hade väldigt många bra spelare i det laget och coachen, ”Osten” (Lars Bergström), gjorde ett väldigt bra jobb med laget.

– Luleå hade siktat på att vinna guld under flera säsonger och man hade byggt upp det här laget under flera år och behållit ungefär samma spelare under flera säsonger.

Hur viktig var Tomas Holmström för guldet?

– Tomas var otroligt viktig för det här laget och han har visat under sina många år i NHL vilken viktig spelare han är oavsett vilket lag eller liga han tillhör.

Stefan "Skuggan" Nilsson är ett annat namn som många får ett leende på läpparna av att nämna.

– Alla vet vad Stefan har betytt för Luleå under så många år. En fantastiskt bra hockeyspelare och en väldigt fin kille. Men det handlade inte bara om Tomas och Stefan. Det var väldigt många spelare som var väldigt viktiga för laget guldsäsongen.

”VAR FEL ATT STÄNGA AV OSS”

I februari 1995 möttes vi av svarta rubriker i kvällstidningarna. Jarmo Myllys och Mika Nieminen, Luleås två stora stjärnor, var avstängda efter att ha brutit mot klubbens regler efter en match i Rocklundahallen mot Västerås. Nieminen och Myllys hade stannat kvar ute på restaurangen där laget hade ätit på kvällen och kom efter det ganska trötta till bussen morgonen därpå.

– Klubben sa att vi hade brutit mot några regler som inte ens fanns. Det stämde inte det som sades om Mika och mig. Vi blev avstängda för något som vi egentligen aldrig förstod var något förbud mot eller som var något dåligt för laget. Man sa att det vi gjort var dålig PR för föreningen.

Det låter som ni var ganska arga på klubbens agerande?

– Ja, det är klart att vi tyckte det var fel att stänga av oss för något som vi själva inte ansåg vara något fel. Vi skulle dessutom spela mot Djurgården i nästa omgång som var en av säsongens viktigaste matcher.

– Nu var vi bara avstängda en match och redan omgången därpå så spelade vi igen. Så här är det ibland och det är bara att acceptera.

Du spelade i Luleå fram till och med 2001, varför lyckades inte klubben vinna några mer guld under dina år i klubben?

– Vi var väldigt nära under några säsonger och spelade en final och flera playoff åren därpå. Men ska du vinna ett guld krävs det inte bara att du har bra lag, du måste även ha lite tur också.

– Playoff i Sverige, till skillnad mot i exempelvis Finland, är väldigt tajt. Oavsett om du kommer etta eller åtta så har du chans att vinna SM-guld eftersom lagen är så pass jämna. I Finland så är det egentligen bara ettan till trean som har tillräckligt bra lag för att vinna.

