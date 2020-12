”Jättetråkigt – jag hade sett fram emot att spela JVM”

William Eklund stoppas från spel i JVM efter ett positivt Covid-19 test.

Det bekräftar Djurgården på sin hemsida – där 18-åringen även berättar om känslorna kring beskedet.

– Det är som det är. Jag kan inte påverka det här, säger "Lill-Fimpen" till DIF:s hemsida.

Tidigare under lördagen kom C More med uppgifter om att Djurgårdens succéjunior William Eklund stoppas från spel i JVM på grund av att han testat positivt för Covid-19 vilket gör att han inte kommer att släppas in i Kanada.

Nu bekräftas nyheten av Djurgården som även har pratat med "Lill-Fimpen". Han har missat DIF:s senaste matcher på grund av Coronasmitta men är nu på bättringsvägen.

– Jag mår bra och har egentligen inga symptom längre. Jag känner mig frisk. Men samtidigt har jag inte tränat på ett tag, så jag måste bygga upp mig igen också, säger Eklund till Djurgårdens hemsida.



”FÅR FOKUSERA PÅ DJURGÅRDEN”

Det blir inget JVM för den 18-årige centern som hade varit en av Juniorkronornas främsta spelare i mästerskapet efter succéhösten i SHL.

– Det är jättetråkigt, så klart. Jag hade sett fram emot att spela JVM, men samtidigt är det som det är. Jag kan inte påverka det här, säger han.

Nu kommer stortalangen i stället att få ställa om till SHL-spel i Djurgården under vintern.

– Nu får jag fokusera på att klättra i tabellen med Djurgården. Det känns ändå bra att få spela SHL-hockey med Djurgården.



William Eklund har gjort tolv poäng på 16 matcher i SHL den här säsongen vilket gör att han är den näst bästa poängplockarna bland ligans juniorer. Endast lagkamraten Alexander Holtz har gjort fler poäng den här säsongen.

OVÄNTAT BESKED FÖR JUNIORKRONORNA

För Juniorkronorna är det ett oväntat besked då Tomas Montén tidigare har berättat för hockeysverige.se att man räknade med Eklund trots hans frånvaro i Djurgården.

– Vi har haft en dialog. Han är inte disponibel att spela för dem just nu. Vi har inte känt någon oro över det utan har tagit ut honom. Sedan får vi följa honom fram till att vi samlas på söndag, säger Montén i samband med att han presenterade bruttotruppen till JVM.



Juniorkronorna kommer att resa till Kanada senare i december för att delta i Junior-VM i Edmonton.

TV: DIF-centern om samarbetet med stortalangerna

Matchrapporter: HV 71 slog Djurgården efter Linus Sandins dubbel Djurgården slog Frölunda efter Alexander Holtz dubbel Sköt sitt första hattrick - i 508:e SHL-matchen