Veteranen ersätter JVM-målvakten: "Jättebra lösning"

Tomas Monténs trupp till JVM-turneringen i Edmonton är förvisso inte uttagen ännu, men det allra mesta pekar på att HV71-målvakten Hugo Alnefelt kommer att ingå i förbundskaptenens målvaktsplaner i turneringen.

Det innebär att talangen kommer att vara borta från SHL-spel i en dryg månad, vilket nu gör att HV71 väljer att agera.

Under måndagsmorgonen meddelade man att veteranmålvakten Markus Svensson kommer att lånas in under tiden som Alnefelt är på sitt JVM-äventyr i Kanada.

– Hugo kommer med största sannolikhet bli uttagen i Juniorkronorna och därför har vi nått denna överenskommelsen med Markus som vi är väldigt glada för. Markus är en oerhört seriös och professionell målvakt med mycket erfarenhet, säger sportchefen Johan Hult till HV71:s hemsida.

36-årige Svensson spenderade den gångna säsongen i Färjestad och har två SM-guld med Skellefteå AIK på meritlistan.

Kontraktet gäller till och med den 9 januari.

