Tuffingen som blivit en nyckelback: ”Vill vara mer delaktig”

Didrik Strömberg har alltid varit känd som ett fysmonster och en starkt defensiv back.

Den här säsongen har han dock fått större förtroende i HV71 och har blivit en nyckelback – i båda ändarna av isen.

– Jag vill vara en ledande spelare både på isen och i omklädningsrummet, säger 26-åringen till hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 spåddes vara ett topplag inför säsongen men har verkligen inte fått stäm på saker och ting under hösten av årets SHL-säsong.

De inledde riktigt svagt med sex förluster på de sju första matcherna. Därefter har laget visserligen lyft sig och fått med sig lite fler resultat men laget huserar fortfarande i den nedre delen av tabellen med endast 19 inplockade poäng på 17 matcher.

– Det är alldeles för ojämnt. Vi är inte alls där vi vill vara. Vi får helt enkelt jobba hårdare än motståndarna för att hitta någon slags jämnhet i det här. Vi måste hitta det nu och får jobba för det varje dag, säger lagets assisterande kapten Didrik Strömberg till hockeysverige.se.

”TAR STEG HELA TIDEN”

Även om den här säsongen har varit en stor besvikelse för HV71 som lag så finns det några ljusglimtar.

En av dem är just Didrik Strömberg som har varit en av lagets bästa, mest nyttiga spelare. Han själv är relativt nöjd med sin säsong hittills men menar att han fortfarande har mer att ge.

– Jag tycker att jag växer in i det mer och mer. Jag försöker ta steg i de delarna som jag vill utveckla och det tycker jag att också att jag gör. Jag tar steg hela tiden, säger "Didde", som han kallas av lagkamraterna i HV.

Vad är det som du känner att du vill utveckla?

– Framförallt vill jag vara mer delaktig i spelet. Min styrka ligger i den defensiva delen men jag vill också utveckla den offensiva delen också och bli mer delaktig också. Jag tycker att jag börjar ta steg där och det tänker jag fortsätta med.

Didrik Strömberg har tagit stora steg i sitt spel över hela banan.Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån



När Strömberg värvades till HV71 från Timrå 2018 var han främst en defensiv back som skulle stänga ner motståndarna.

Den här säsongen har 26-åringen dock tagit ett större ansvar över hela banan och just spelet med pucken är ett område där backen har förbättrats något enormt.

– Det är något som jag har jobbat på ända sedan jag kom till HV. Jag känner mig tryggare där och känner att jag tar steg för att bli bättre. Jag vill vara mer delaktig över hela banan och självklart vill man ju vara i offensiv zon också.

”SKA TA TILLVARA PÅ FÖRTROENDET”

Sundsvallskillen har blivit känd som ett 'fysmonster' i HV71 som ständigt har högst värden på testresultaten under försäsongen – kanske endast i konkurrens med kaptenen Simon Önerud i HV71 – och nu får han mer användning för sin starka fysik och uthållighet.

Den här säsongen har Didrik Strömberg nämligen fått spela ännu mer. Hittills har han snittat över 18 minuter per match efter att ha legat runt 16 minuters istid under båda sina första säsonger i Jönköping. Den här säsongen har han även fått spela mer än 20 minuter i nästan hälften av HV71:s matcher.

– Det är kul att spela, det är därför man håller på. Jag hoppas att jag kan fortsätta ta tillvara på förtroendet jag får, säger Strömberg och fortsätter:

– Jag vill vara en ledande spelare både på isen och i omklädningsrummet. Det passar mig och det är så jag är som person. Det tycker jag är roligt också och jag tänker fortsätta utveckla min roll också. Jag trivs jättebra här.

Under fjolårssäsongen fick backklippan hoppa in och vara assisterande kapten tillfälligt under några perioder. Den här säsongen har han dock fått ett "A" på bröstet permanent. Ett ansvar som han har växt med.

– Man sätter större press på sig själv och att man ska vara med och leda laget. Det är bara att lära sig och det har jag gjort under de här åren. Simon (Önerud) är en jättebra lagkapten så det är bara att lära sig av honom och vara sig själv så behöver jag inte tänka så mycket på det.

– Jag har haft väldigt bra förebilder som ledare. Jag hade Pelle Hallin under min första tid i Timrå. Det är någon som jag såg upp till direkt och försökte lära mig så mycket som möjligt av. Jag har haft bra lagkaptener genom åren som man själv kan ta lite efter i sitt egna ledarskap.

Didrik Strömberg har växt som spelare efter att ha fått ett "A" på bröstet.Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån



”MÅLET ÄR ATT STÅ DÄR MED BUCKLAN”

Didrik Strömberg har blivit väldigt uppskattad av HV-fansen på grund av sitt uppoffrande spel och känslan är ömsesidig. Under fjolårssäsongen skrev 26-åringen på ett nytt treårskontrakt med Jönköpingsklubben som håller honom i laget fram till 2023.

När det kontraktet löper ut är Strömberg 29 år gammal och kommer i sådana fall att ha spelat fem raka säsonger i HV71, och han trivs utomordentligt bra.

– Det här är en jättebra klubb, otroligt proffsig. Jag trivs riktigt bra i staden också. Klubben har tagit hand om mig väldigt bra sedan jag kom hit så det är kul att få ge tillbaka.

Var känner du att du vill vara när kontraktet går ut 2023?

– Jag vill ha vunnit ett SM-guld med HV71 i alla fall. Det är målet att i slutändan få stå där med bucklan. Samtidigt vill jag utvecklas och bli så bra som jag kan bli utefter de förutsättningar som jag har. Det är svårt att säga något mål så, men jag har alltid sagt att jag ska vara nöjd med allt som jag har gjort när jag är klar med hockeyn sen. Sedan får man se hur långt det tar en, avslutar Didrik Strömberg.

