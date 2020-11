"Vi pressade dem till att börja storsatsa – trots att de inte skulle"

Vilka är Sveriges hetaste derbyn och vad betyder rivaliteten för fansen? I artikelserien "Derbyrivaler" på Hockeysverige Plus tittar Simon Holm Stålhand närmare på roten till derbyna och framför allt hur de påverkar de som vanligtvis står på läktaren. Nu har turen kommit till östra Småland, rivaliteten mellan "poplaget" Kalmar HC och traditionstyngda Nybro Vikings.



Cirka tre mil skiljer orterna åt, Kalmar och Nybro.

Kalmar, en välkänd sommarstad med flera attraktiva turistmål. En stad som mest är känd som en fotbollsstad där Kalmar FF just nu riskerar att trilla ur högsta serien. De har haft en ishockeyförening länge men utan några större framgångar och det är förmodligen därför ishockey har bl