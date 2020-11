"Alltid en speciell känsla att spela med honom"

Inför säsongen 2011/12 flyttade Carl Hagelin in på Manhattan för spel med New York Rangers. En av spelarna som tog hand om den då den då 23-åriga svensken från Nykvarn var Henrik Lundqvist. Dom båda spelade sedan tillsammans fem säsonger i Madison Square Garden innan Hagelin trejdades till Anaheim.

Efter att där efter spelat för Pittsburgh och Los Angeles kom Hagelin under säsongen 2018/19 till Washington. Där har han varit en av lagets bärande spelare och till den kommande säsongen kommer han få sin vän från tiden på Manhattan, Henrik Lindqvist, som lagkamrat igen.

– När jag fick höra det tyckte jag naturligtvis att det var otroligt kul. Vi hade haft lite kontakt innan och han ställde några frågor om hur känslan är här, berättar Carl Hagelin för hockeysverige.se på väg hem efter träningen och fortsätter:

– Han har haft många bra matcher i sin karriär mot Washington och är har en bra ”fit”. Däremot visste jag inte att han skulle sajna här innan det blev klart. Det är otroligt roligt och en bra ”boost” för vårt lag. Han kommer passa in bra och ha möjligheten att få stå många matcher. Målet är att vinna och det är väl därför han kom till oss.

Carl Hagelin.Foto: Joel Marklund/Bildbyrån



"HAN BETYDDE OTROLIGT MYCKET"

Om vi backar bandet lite så betydde målvaktslegendaren från Åre en hel del för Carl Hagelin då han kom till Rangers 2011.



– För mig, om jag ska prata om det personliga, att komma in som ung kille betydde han otroligt mycket. Han var en person som hade en otrolig respekt i ligan och i omklädningsrummet. Då var det lätt för mig att följa honom.

– Han var alltid schysst mot mig vilket gjorde ”the transition” att komma från AHL till NHL mycket lättare för mig när jag hade honom på min sida.

– På den tiden var vi ett lag som spelade väldigt hårt defensivt. Vi visste att gjorde vi som lag rätt defensivt som skulle ”Henke” göra resten. Ledde vi med 1–0 inför tredje perioden skulle vi vinna matcherna. Han var en ruggig trygghet där. Under mina år i Rangers var han anledningen många gånger till varför vi gick så långt.

Hagelin menar också att Lundqvist betydde mycket för Rangers som organisation.

– Rangers är ett så pass stort lag i grunden så dom behöver knappt marknadsföra sig. ”Henke” har gjort det väldigt bra och blivit en stjärna i en stad där det redan finns så många stjärnor.

– För att vara hockeyspelare har han blivit väldigt känd i USA och då framförallt i New York. Det är få förunnat.

– Han har en image som han hållit i. Folk tyckte att den passade väldigt bra i den staden, men du kan aldrig hålla en image om du inte är bra på den sporten du utövar. Det var också vad som var viktigast, att han var otroligt bra under alla sina år där. Det är också därför han är så älskad i New York.

ÅTERFÖRENAS IGEN

Vad betyder det känslomässigt att få spela tillsammans med Henrik Lundqvist igen?

– Det kommer bli otroligt kul. Han var här under några dagar den här veckan. Då körde vi lite hårdare på isen och hade två målisar. Det kändes lite mer på riktigt då.

– Sedan jag trejdades från Rangers är World Cup enda gången jag spelat med honom igen. Det är alltid en speciell känsla att få göra det eftersom han är den målisen jag spelade med i NHL under mina första fyra säsonger. Han har varit med om min framgång på isen så det känns för mig väldigt bra att ha honom där bak.

Henrik Lundqvist är inte bara en bra hockeyspelare utan även en bra kompis till dig vid sidan av isen, vad betyder den biten för dig?

– Det hjälper otroligt mycket. Min fru, som då var min flickvän, och jag hade inga barn då vi bodde i New York men vi spenderade mycket med deras familj. Nu kommer det säkert bli ännu mer tack vare att både dom och vi har barn.

– Samtidigt är det alltid skönt med svenskar i laget och eftersom jag känner honom sedan tidigare blir det ännu lättare. Jag kommer vara med och hjälpa honom så mycket som möjligt från början med dom frågor han kommer ha.

Carl Hagelin och Henrik Lundqvist under en träning inför World Cup.Foto: Joel Marklund/Bildbyrån



Hur mycket uppmärksammas det i Washington att Henrik Lundqvist ska spela för Capitals den här säsongen?

– Jag kan inte säga att jag läser så mycket, men jag har sett lite på Twitter och vår ägare håller på att ”promota” det lite. Vår ägare är högt ansedd i den här staden. Han har gjort mycket bra och folk lyssnar på vad han har att säga.

– Många fans är laddade för att ha honom här och jag vet att såklart grabbarna i laget också är laddade. Sedan har jag inte rört mig mycket bland folk här senaste månaderna så jag vet inte vad alla fansen tycker. Jag kan bara anta att det är positivt.

TROR "HENKE" KOMMER TRIVAS

Hagelin tror också att målvaktsstjärnan kommer tillföra mycket positiva bitar till laget.



– Hans tävlingsinstinkt, se hur han alltid jobbar för att bli bättre på träning och pusha (Ilya) Samsonov vilket jag tror dom båda kommer bli bättre av.

– Vi anser att det är en ruggigt bra ”pick-up”. Han är en person som vill vinna och kommer göra allt som krävs för att göra det. Det är också vad ett lag behöver.

– Jag tror också att ”Henke” kommer gilla det här laget som inte är lika ungt som det i Rangers. Det är nästan fler spelare över 30 här än under så han kan komma känna sig lite bekvämare på så sätt.

Vilka förväntningar har du på din egen säsong i Washington?

– Förväntningarna och förhoppningen är alltid att vinna Stanley Cup. Sedan måste jag, precis som alla andra i laget, spela bra för att vi ska vinna Stanley Cup. Det är så jag går in varje säsong, att jag måste vara en ”diffrence maker” på mitt sätt och då måste jag vara stabil hela säsongen.

– Jag har lärt mig att när det hettar måste man höja sig och det har alltid varit mitt mål. Poäng eller speltidsmässigt brukar jag inte sätta upp några speciella mål. Jag kör på och försöker bli lite bättre varje dag hela säsongen och då brukar det bli bra tillslut. Att få vinna Stanley Cup är den moroten som gör att jag kans pusha mig själv till att bli bättre hela tiden.

TV: Henrik Lundqvists snyggaste räddningar säsongen 19/20