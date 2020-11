Alsenfelt skadad - talangen lånas in

Oscar Alsenfelt kunde bara spela en period av gårdagens match mot Växjö. Därefter byttes han ut på grund av en skada, och ersattes då av Lars Volden.

Nu står det klart att Alsenfelt inte kommer följa med Malmö till morgondagens bortamatch mot Leksand. I stället plockar de in en burväktare som inte har en speciellt lång resa till Leksand, nämligen Moras Olof Lindbom.

– sin årskull under många säsonger. Han är ett framtidsnamn i målvaktssverige. Sin unga ålder till trots så har han hunnit skaffa sig mycket erfarenhet via spel i både HockeyAllsvenskan och juniorlandslagen, säger Redhawks målvaktstränare Henning Sohlberg.

"HAN IMPONERADE PÅ MIG"

Lindbom har den här säsongen stått nio matcher i HockeyAllsvenskan och på dessa räddat drygt 90 procent av skotten.

- Vi var på is tillsammans under en vecka i somras och där imponerade han på mig. Jag ser fram emot att få låna honom under några timmar och vi är också otroligt tacksamma för att Mora IK, med Peter Iversen i spetsen, hjälper oss i den här situationen, säger Sohlberg.

