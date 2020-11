Onsdagen var dagen då företrädarna för Nybro Vikings kom ut som osköna paragrafryttare utan ansvarskänsla och Morgan Persson, sportchef i Vimmerby, blev rebellen som bröt regler men gjorde det enda rätta.



Vi lever mitt i en pandemi. Ett pressat läge där en andra våg av ett förrädiskt virus har satt klorna i världen, där sjukvården är pressad och där regeringen lagt stenhårda restriktioner på befolkningen.



Vi är uppmanade att mer eller mindre ställa in våra liv och avhålla oss från våra sociala kontakter för att pressa tillbaka smittan.



Samtidigt får hockeyn i allmänhet och Hockeyettan i synnerhet pågå på väldigt lösa grunder och regleras av ett protokoll som togs fram tidigt i höstas innan vi sett de stora effekterna av hur covid-19 faktiskt frodas inom ishockeyn och dess miljö.



Protokollet togs helt uppenbart fram på grunder som inte kan anses vara rimliga idag. Vi har sett hur smittan frodas i de kyliga ishallsmiljöerna, hur snabbt det går när den sprider sig både inom och mellan lag och hur en lång rad föreningar har behövt ta pauser och skjuta upp matcher.



Att hårdnackat fortsätta hålla fast vid en fastslagen regel om att det måste till fem konstaterade fall av corona för att en match ska kunna ställas in är förstås helt orimligt. Protokollet borde skrivas om. Minsta lilla smitta i en trupp borde vara skäl till stopp i verksamheten med tanke på hur läget med smittspridningen är i landet och hur smittan har visat sig spridas i lagen.



Att hockeyn trots den utveckling vi ser fortfarande håller fast vid den typen av regler är oerhört märkligt och att de som bestämmer (i det här fallet Hockeyettan och förbundet) hellre är paragrafryttare än förebyggande smittbekämpare är genuint oroande.



Svaret borde i alla sammanhang vara: ”JA, ställ in!”.



Men protokollet är inte allenarådande. Det ligger till så att klubbar mycket väl kan blåsa av och skjuta upp matcher utan fem bekräftade fall om det bara är så att klubbarna själva vill och kommer överens.



Det har skett många gånger den här hösten. Klubbar som haft bekräftad covid men färre än fem fall har hört av sig till kommande motståndare och i samförstånd ställt in matcher. Man har tagit sitt ansvar helt enkelt och det har inte varit något problem. Spelscheman har bucklats till men det har funnits förståelse (och i slutändan har fallen förstås oftast visat sig vara fler än fem).



Det hade kunnat ske igår också.



Men så resonerar man uppenbarligen inte i Nybro. Vad jag förstår var de motsträviga när Hanhals (som numera befinner sig i en coronapaus) ville skjuta upp en match nyligen och det blev samma visa igår när ett covid-smittat Vimmerby ville ställa in onsdagskvällens match.



Trots två konstaterade fall i truppen och ytterligare en nedbäddad spelare hos Vimmerby framhärdade man att matchen skulle spelas. Vimmerby ville högst förklarligt ställa in, men det tyckte inte Nybro, för det rörde sig ju inte om fem bekräftade fall.



Det måste ju vara någon form av missförstånd tänker man. Varför skulle de först och främst vilja befatta sig med ett lag där smittan tagit sig in och där den potentiella risken att fler bär på viruset torde vara ganska hög? Det låter ju heltokigt att inte värna om och skydda människorna i den egna verksamheten. Varför skulle de därutöver inte vilja ta sitt samhällsansvar och bidra till att begränsa smittspridningen så långt det bara går?



Men så börjar de, en efter en att uttala sig offentligt...



Klubbchefen Rasmus Aro till Dagens Vimmerby:

”Smittspridningen är givetvis det viktigaste. Å andra sidan togs det fram ett regelverk inför säsongen som säger att matchen ska spelas”



Ordförande Kim Ahlqvist på klubbens officiella hemsida:

”Folkhälsan är alltid i centrum. Men vi har som sagt ett verksamhetsprotokoll att följa...”



Tränaren Mikael Tisell till Dagens Vimmerby:

”Då gäller det att man ska ha fem stycken bekräftade fall. Lever man inte upp till de kriterierna så ska man spela. Det är vad reglerna säger”



Det är häpnadsväckande uttalanden från klubbens tre tyngsta ledare.



De har förstås sett till regelverket helt rätt i sak, men fel på alla andra möjliga sätt som finns.



De borde förstås ha svarat: ”Självklart, vi ställer in, inga konstigheter, det blir knöligt, men vi löser det här” när Vimmerby ringde och ville ställa in.



För alla rimliga människor vore det väl helt självklart att blåsa av och göra allt som står i dess makt för att hindra smittspridning. Men i Nybro tycker man alltså på fullaste allvar att det är viktigare att det står ”fem bekräftade fall” på ett papper.



Detta i ett läge där det är extremt viktigt att varenda individ i landet Sverige tar sitt ansvar för att se till att begränsa smittspridningen så mycket det bara går. Att forcera fram en hockeymatch mot ett lag där det bevisligen finns smitta och där potentiellt fler kan vara på väg att insjukna är inte att ta ett sådant ansvar. Tvärtom faktiskt.



En spelare i den egna truppen hade kunnat bli smittad av någon symptomfri men sjuk Vimmerby-spelare. En egen spelare som sen går hem och smittar sin butiksarbetande sambo som i sin tur smittar en kund som blir så dålig att hen hamnar på IVA och gör att sjukvården går ännu mer på knäna. I slutändan kanske någon dör. Någon annan får ägna julen åt att sörja en släkting istället för att fira.



Men det verkar inte bekomma Nybro Vikings, det är viktigare att spelschemat går ihop och att laget inte behöver spela matcher alldeles för tätt på seriens upplopp.



Folkhälsan är viktig, MEN...



När man säger (och för den delen agerar) så har man inte fattat någonting.



När det kommer till smittspridning och folkhälsa och ansvarstagande, då finns det inget MEN, då finns det inget Å ANDRA SIDAN. Då gör man det som är rätt. Då ställer man in när det finns minsta lilla risk att sprida covid-19.



Sett till reglerna gjorde Vimmerbys sportchef Morgan Persson naturligtvis fel när han på eget bevåg blåste av matchen och kallade tillbaka spelarbussen från vägen till Nybro.



Men som han säger till Dagens Vimmerby:



– Som ytterst ansvarig vill jag inte vara med och medverka till någon ytterligare smittspridning varken hos oss eller hos Nybro. Jag måste se bortom allt vad matchprotokoll och poäng heter när det handlar om människors hälsa. Det är inte klokt att man ens ska behöva argumentera.



Smaka på det citatet några gånger.



Där alla andra blev paragrafryttare och svek kampen mot smittspridningen argumenterade Morgan Persson rationellt och tog ett oerhört ansvarsfullt beslut.



Det var han som var den sanna hjälten igår.

