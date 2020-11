”Det här var ju inte planen när man kom in till säsongen”

Lias Andersson var inställd på att spela hela årets säsong i SHL med HV71.

Efter att hans NHL-rättigheter trejdats från New York Rangers till Los Angeles Kings ser den 22-årige stjärnan dock ut att lämna HV för Nordamerika redan under vintern.

– Blir det så att jag åker över dit så kommer jag vara fullt redo och fullt inställd på det, säger han till hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har varit en märklig säsong för de flesta SHL-spelarna med tanke på rådande situation men en av spelarna som haft en av de mest speciella säsongerna är HV-stjärnan Lias Andersson.

Han lånades ut till Jönköpingslaget från New York Rangers och inledde säsongen bra men blev sedan avstängd i fem matcher vilket även gjorde att hans lön läcktes vilket skapade en del uppståndelse. 22-åringen togs sedan ut i Tre Kronors trupp till Karjala Cup och fick vara lagkapten för det oerfarna svenska landslaget.

När han kom tillbaka från landslagsspelet med Tre Kronor tvingades han återigen gå en lång period utan matcher eftersom HV71 hade en utbredd Coronasmitta i laget vilket gjorde att flera matcher sköts upp.

Mitt i allt detta har Lias Andersson fått sina NHL-rättigheter trejdade från New York Rangers till Los Angeles Kings. De senaste dagarna har uppgifter också kommit som säger att Kings vill plocka över centern redan under vintern – trots att planen från början var att han skulle spela i HV71 under hela årets säsong.

– Jag läste i tidningen att de har uttalat sig om att deras intention är att ta över Lias. Jag fick ett mejl inatt där de skrev samma sak. Los Angeles har full rätt att aktivera klausulen om att kalla över honom, sade Johan Hult till Jönköpings-Posten nyligen.

Lias Anderson ser fram emot att tillhöra LA Kings.



”SVÅR SITUATION”

För Lias Andersson är det därför en speciell tid just nu. Bohuslänningen har bara hunnit spela tio matcher i HV71 men har en hel del saker att ta ställningen till med tanke på trejden från Rangers till LA Kings.

Hur känner du kring trejden nu när du hunnit smälta det lite?

– Jätteroligt såklart. Det är ett lag som verkligen tror på mig och verkligen vill ha dit mig, vilket är supersmickrande. Absolut en nystart sedan så var jag ju inställd på att vara här hela året och det blir också lite av en omställning men det är något man får rätta sig efter. Att komma in i matchform dit kanske kan vara en liten fördel att kunna hålla flåset och tempot uppe. Blir det så att jag åker över så kommer jag göra allt för att ta en plats, säger Lias till hockeysverige.se.

Lias Andersson kommenterar nu också uppgifterna om att han ska åka över till Nordamerika för att slåss om en plats i Los Angeles Kings.



– Svår situation. Jag har väl inte haft en säsong på samma ställe på väldigt länge. Saker ändras när man blir trejdad och det var ju inte planen när man kom in till den här säsongen. Det är klart att situationen ser lite annorlunda ut nu. Jag försöker att leva i nuet även om det är lite tufft ibland. Jag försöker bara fokusera varje dag och göra det så bra här hemma.

”KOMMER BLI JOBBIGT ATT SÄGA HEJ DÅ”

Senast Lias Andersson spelade i en och samma klubb under en säsong var 2016/17 då han vann SM-guld med HV71. Därefter har han tre säsonger i rad fått hoppa mellan SHL, AHL och NHL-spel. Nu ser det alltså ut att bli en fjärde raka säsong där Lias Andersson kommer att få byta klubb mitt under säsongen.



– Det är kul att de vill ha över mig såklart. Jag behöver bara landa lite någonstans, i något lag. Hitta någon form av vardag, det har inte varit mycket till det det senaste. Jag vill bara spela hockey, sedan om det blir här eller där borta får framtiden avgöra. Jag försöker bara leva i nuet och göra det bästa av situationen.

– Det är inte optimalt men jag försöker bara ta det som det kommer här den närmaste tiden. Det kommer bli jobbigt att kanske behöva säga hej då och lämna här men drömmen är fortfarande att spela i NHL.

Det har inte ens gått ett år sedan du lämnade Nordamerika, känner du dig mogen och redo för att slåss om en plats i NHL igen?

– Jo, men det tycker jag väl ändå. Innan jag blev avstängd och allt det där med trejden hände så tycker jag att jag startade säsongen väldigt bra. Sedan har det varit lite jobbare för mig på slutet. Hade du frågat mig för tre månader sedan hade det varit ett solklart ja, nu är det väl ett ja med tanke på att man kanske inte är så nöjd med sina prestationer på isen.

– Jo, men det är jag. Jag tror på mig själv. Blir det så att jag åker över dit så kommer jag vara fullt redo och fullt inställd på det.

Lias Andersson fick nyligen vara lagkapten för Tre Kronor i Karjala Cup. Foto: Tomi Hänninen/Newspix24



”VET INGENTING FAKTISKT”

Vad är skillnaden mellan den Lias som kom tillbaka till Sverige för knappt ett år sedan och den Lias som kanske återvänder till Nordamerika nu?

– Förhoppningsvis lite mer självförtroende och lite mer kött på benen, jag vet väl lite mer av vad som väntar. Lite mer erfaren och förhoppningsvis lite bättre i defensiven, starkare på pucken och sådana grejer. Blir det så att ett datum kommer och det blir dags att åka över så känner jag mig redo.

När NHL-säsongen 2020/21 ska dra igång vet dock ingen just nu. Det är därför oklart när 22-åringen kommer få åka över till Nordamerika för att slåss om en plats i Los Angeles Kings.



– Jag har inte fått några datum än. Jag vet väl ingenting om de grejerna egentligen, frågan ligger inte helt i mina händer. Det får jag bli mer informerad om snart. Jag vet ingenting faktiskt, avslutar Lias Andersson.



