Hittade poängformen - efter petningen: "Tändvätska"

– Gör man bra saker på isen, då kommer poängen till slut, säger han till hockeysverige.se.

Det är den tionde november 2020. Örebro möter Växjö. Oliver Eklind har där och då gjort en poäng på sina 13 första SHL-matcher och tar inte plats i någon av Örebros ordinarie kedjor.

Det blir bara 45 sekunders speltid på hela matchen för 22-åringen, som förra säsongen gjorde succé i BIK Karlskoga och värvades tillbaka till det Örebro han spelade för på U16-nivå.

Nu skriver vi tisdagen den 24 november 2020. Bara två veckor efter petningen mot Växjö är Oliver Eklind helt plötsligt en av hela SHL:s hetaste spelare. På de fyra matcher Örebro hunnit spela de två senaste veckorna har han gjort fem poäng - och är med sina 2+3 hela lagets mest formstarka spelare under den perioden.

"TA VARA PÅ DEN HÄR PERIODEN"

Efter en poäng på de 14 inledande matcherna i SHL-karriären står han nu på sex poäng efter 18. En förvandling, sett till produktionen. Men spelmässigt har Oliver Eklind inte förändrat egentligen någonting.

– Jag tycker jag spelat bra från första matchen, egentligen, och har varit med och skapat lägen även innan poängen började trilla in. Jag hade kunnat gjort lite fler poäng innan den här perioden också, säger han till hockeysverige.se.

– Ibland studsar det emot och ibland med. Nu gäller det bara att ta vara på den här perioden då det studsar med, och hoppas på att den håller i sig så länge som möjligt.

Eklind noterade 1+1 i Örebros möte med Malmö, 0+2 i mötet med Rögle, gick poänglös från matchen mot Luleå och följde upp det genom att sätta karriärens andra SHL-mål i lördags när man mötte Oskarshamn.

"NU JÄVLAR SKA JAG VISA DEM"

Men hur mycket betydde egentligen den där petningen mot Växjö? Oliver Eklind närmast resonerar med sig själv kring det.

– Det är klart...man vill ju spela. Det vill alla. Så det var såklart tråkigt, samtidigt som det bara var att bita i det sura äpplet, inleder och han fortsätter:

– Men man vill ju också visa varför man ska få spela, för tränarna också. Man vill ju göra det så bra man kan varje gång man får chansen. Så det är klart det blir en liten tändvätska när man lämnas utanför laget. Man känner liksom: "Fan, nu jävlar ska jag visa dem", typ.

Har du tvivlat på dig själv någon gång, när poängen inte kom?

– När jag klev in i säsongen visste jag att vi skulle ha 13 eller 14 forwards i laget, så först och främst behövde jag visa att jag skulle få spela hela tiden. Och där tycker jag att jag gjort det bra hela tiden, som jag var inne på. Jag har intalat mig att "gör man bra saker kommer poängen till slut", så jag har liksom inte varit stressad över att jag inte gjort poäng. Jag har mest fokuserat på att jag ska fortsätta göra bra saker, rätt saker.

Hur mycket betyder det för självförtroendet, nu när det lossnat?

– Det blir en jäkla boost, såklart, när man känner att man bidrar till laget. Det är ju det jag vill göra.

FICK CHANSEN I FÖRSTAKEDJAN

Eklind har under säsongen snittat 10:55 i istid per match, men har under sin starka fyramatchersperiod de senaste veckorna spelat drygt tolv minuter. Senast, då han gick center mellan stjärnorna Mathias Bromé och Borna Rendulic, spelade han över 15 minuter.

– Jag är nöjd med den speltid jag fått. Jag har fått testa på många olika roller, i allt från fjärdekedjan till förstakedjan. Jag har till och med fått spela ytterforward, och det har jag inte gjort på många år. Men det gick också ganska bra, tycker jag.

Har det varit svårt att hoppa runt så mycket, eller ser man det mer som bra erfarenheter?

– Jag har mest sett det som en lärdom, och har sett att jag kan spela ytter också. Men jag vill helst spela center och visst kan det bli svårt att hoppa från ytterforward till center, och sådana saker. Men det gäller samtidigt att kunna anpassa sig till olika roller och positioner också.

Örebro har under säsongen inte behövt ställa in någon match på grund av corona, men i dagarna bekräftades det att det finns Covid-19-smittade i truppen. Dessutom är lagkaptenen Christopher Mastomäki långtidsskadad och Emil Larsson avstängd de fem kommande matcherna.. Efter en på många sätt smärtfri höst har även Örebro nu åkt på några smällar.

Hur påverkar det som hänt den senaste veckan spelargruppen?

– Det påverkar oss inte så mycket, på det sättet. Man försöker fortsätta hålla avstånd, tvätta händerna väldigt noga och alla sådana saker. Rent hockeymässigt blir vi lite färre på träningar och matcher såklart, men annars är det ganska lugnt.

– Man har tänkt att den (coronan) skulle komma till oss någon gång också, om alla andra lag får det. Vi har haft lite tur där, och samtidigt hållit bra koll på det vi har kunnat påverka.

"MÅSTE VARA STARK"

I övrigt har Örebro som sagt haft en fin höst. De är tvåa i SHL, med 34 inspelade poäng på 18 matcher, och fyra om vi ser till snitt-tabellen detta tabell-haltande år. Mycket har varit positivt, men en sak gnager hos Eklind och de övriga runt laget.

– Vi har gjort det bra, men samtidigt har vi haft några matcher där vi varit riktigt dåliga. Vi pratade mycket om det inför säsongen, att vi ville hitta en jämnhet och framför allt en hög lägstanivå, men tyvärr har vi gjort några riktigt dåliga matcher. Som tur är har vi kunnat studsa tillbaka direkt, och det är också vi pratat mycket om. Vi är väldigt ärliga mot varandra och kan prata om varför det blir som det blir. Det har betytt mycket, för då har vi kunnat rätta till de saker som blivit fel till nästa match.

Efter succén i Karlskoga har det nu också lossnat i Örebro. Bilbyrån



Nästa match, ja. Den spelas på torsdag mot Leksand. Då hoppas Oliver Eklund på att han kan förlänga sin fina poängform. Han vet vad han behöver göra för att fortsätta producera.

– Jag måste fortsätta vara stark där ute. Spelet här i SHL går mycket ut på att man ska vinna sin en mot en-kamp mot sin motståndare, så det måste jag fortsätta göra. Jag måste fortsätta ta mig in på kassen, och vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Det är så målen görs.

