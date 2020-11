Förlänger med Bruins – fyrdubblar lönen

Det har dragit ut på tiden en aning, men nu är Boston Bruins och Jake DeBrusk överens om ett nytt avtal. Under gårdagen mynnade parternas diskussioner ut i ett tvåårskontrakt värt 7,35 miljoner kronor.

Det innebär att DeBrusk har en lönetaksträff på 3,75 miljoner dollar – mer än en fyrdubbling än de 863 000 dollar han tjänade den gångna säsongen.

24-årige DeBrusk draftades av Bruins i förstarundan 2015, som 14:e spelare totalt, och har spenderat de senaste tre säsongerna uppe i NHL med Boston.

Den gångna säsongen producerade kanadensaren 35 poäng (19+16) på 65 matcher samt ytterligare fyra mål på 13 matcher i Stanley Cup-slutspelet.

