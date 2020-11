Förvandlingen: Från petad doldis – till nyckelback

Fjolårets petningar väckte något inom Samuel Jonsson.

21-åringen knöt näven i fickan, ställde in siktet på en gruvlig revansch – och är i dag en nyckelback i toppklubben Rögle.

– Det känns som att jag har tagit allting till en ny nivå, säger Jonsson till hockeysverige.se.

Samuel Jonsson har aldrig varit den spelaren som fått de stora rubrikerna eller det skarpa strålkastarljuset riktat mot sig. Fram till den här säsongen har den 22-årige Ängelholmspågen fört en ganska anonym tillvaro i Rögle, de 130 SHL-matcherna han hade under bältet inför den här säsongen till trots.

Det har det blivit ändring på den här säsongen.

Jonsson har tagit en betydligt större roll i Rögle och snittar nu närmare 20 minuters istid per match.

– Det har känts jäkligt bra. Jag har fått mycket förtroende från dag ett och har tagit den chansen som jag har fått. Jag och ”Murph” (Cory Murphy, backtränare) har jobbat ganska tätt inpå varandra redan från slutet på förra säsongen, med tanke på var jag var i laget just då, säger Jonsson till hockeysverige.se.

Ja, för under fjolåret var Jonsson långtifrån den roll han under hösten spelat till sig i Ängelholmslaget. Efter att ha åkt på en skada i matchen mot HV71 i januari lyckades 22-åringen aldrig riktigt spela sig tillbaka in i Rögles backuppsättning på allvar.

"DÅ FICK JAG EN SÅN JÄVLA REVANSCHLUST"

Under de matcher som Jonsson han spela efter skadan snittade han bara åtta minuter och 51 sekunder per match innan säsongen tog slut i mars.



– Hela den här resan började egentligen förra våren när jag blev åsidosatt. Då fick jag en sån jävla revanschlust inom mig. Jag har nog aldrig tränat så hårt som jag gjorde under våren och sommaren. Det har fått resultat i både kondition och styrka, vilket har hjälpt till att jag orkar jobba lite hårdare och orkar åka lite mer skridskor.

– Sen har jag och ”Murph” som sagt jobbat väldigt nära varandra. Vi har tittat på detaljer i mitt spel som gör mig bra och just dessa detaljer sätter jag bättre nu än innan. Det gör att det går lite bättre för mig nu än innan.

Vad är det för detaljer ni jobbat med?

– Det handlar bland annat om en sådan sak om att alltid vara på rätt sida i defensiv zon. Att inte satsa på för hårt ut i sarghörnen och bli bortgjord. Jag har jobbat hårt på att alltid ligga på rätt sida och att jag verkligen orkar jobba där.

– Sen har vi lagt in fler offensiva bitar i min träning. Men vi tar allt steg för steg. Det sättet som vi har jobbat med allt har känts skitbra. Det har hjälpt mig mycket.

HAFT MENTALA SPÄRRAR

Att NHL-meriterade Murphy, backtränaren som ingått i Rögles tränarstab sedan Abbott-tvillingarna tog över rodret i Rögle, betytt mycket för 22-årige Jonsson de senaste tio månaderna råder det inga som helst tvivel om.



– Han är verkligen skitbra. Han har spelat på hög nivå själv och han vet verkligen vad han pratar om. Han kan även förstå den situationen som jag var i när jag ställdes åt sidan under fjolåret. Vi har pratat mycket om hur han hanterade den situationen när han var i samma sits i NHL och det har hjälpt mig mycket. Han är en jätteduktig tränare.

Det känns som att jag har tagit allting till en ny nivå



Samuel Jonsson om den starka säsongsstarten.

Utöver smådetaljer i spelet har Jonsson och Murphy även jobbat på en betydligt större del av Jonssons spel: den mentala aspekten.

– Det är något som vi arbetat mycket med. Att våga spela och våga göra misstag, för det är genom dem man lär sig. Det är så jag har kommit till rätta. Det har gjort att jag kunnat slappna av lite mer ute på isen, vilket i sin tur lett till att jag har spelat en mer avslappnad hockey. Det är oftast då jag spelar som bäst.

Har du haft mentala spärrar ute på isen tidigare?

– Ja, det skulle jag säga. Det har varit mycket: ”Fan, nu måste jag spela bra, annars är det någon annan som tar min plats” och i år har jag vänt det lite mer till: ”Äh, skit samma, nu tar vi det här match för match och så skiter vi i om det går dåligt”. Säsongen började väldigt bra och då växer självförtroendet. Nu har jag flugit lite på det här självförtroendet och jag vågar göra lite extra där ute.

– Det känns som att jag har tagit allting till en ny nivå.

"BETYDER JÄKLIGT MYCKET FÖR EN KILLE SOM MIG ATT SPELA I RÖGLE"

Tar man en närmare titt på 22-åringens siffror den här säsongen ser man, förutom den stora skillnaden i istid, att han går mot en betydligt poängstarkare säsong än tidigare och att han även är med och driver spelet i offensiv zon på ett bättre sätt än tidigare.



– Jag är en klart mer stabil spelare i år, tycker jag. I defensiv zon blir jag inte överspelad så många gånger och jag missar inte så många passningar. Jag har även utvecklats offensivt. Jag hade nog noll poäng efter 14 spelade matcher förra säsongen, nu har jag fem. Det har blivit lite mer än vanligt, säger Jonsson med ett skratt och slår fast:

– Det är en bättre Samuel Jonsson där ute i år jämfört med i fjol.

Innan höstens överenskommelse att SHL-klubbarna inte skulle skriva några nya avtal inför nästa säsong så hann Jonsson faktiskt förlänga sitt avtal med Rögle fram till våren 2023.

– Det var verkligen skönt. Vi började diskutera lite innan SHL-starten och redan då kände jag att de verkligen tror på det jag gör och att de gillar det som de har sett från mig. Då fick man en självförtroendeboost redan från början av säsongen.

Jag kan varenda gata, varenda gatsten



Samuel Jonsson om kärleken till Ängelholm.

Det är tydligt att det är i Rögle och Ängelholm som Jonsson vill vara. Backen är född och uppvuxen i staden och har bortsett från en ynka match som utlånad till Hockeyettan-klubben Helsingborg uteslutande spelat för Rögle under sin karriär.

– Rögle betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Jag växte upp och såg ”Jacke” (Jakob Johansson), Kenny Jönsson, alla de här legendarerna… Jag har till och med sett Cam och Chris när de spelade i Rögle, säger Jonsson med ett skratt.

– Det betyder jäkligt mycket för en kille som mig att spela i Rögle. Jag går här på stan här i Ängelholm och känner mig verkligen hemma. Jag kan varenda gata, varenda gatsten.

Att Jonsson tidigare kategoriserats i doldisfacket är något han själv köper. Under ungdomens dagar spelade han aldrig TV-pucken och han var inte heller med i några pojk- eller juniorlandslag.

Nu är han, vid 22 års ålder, en nyckelback i ett av SHL:s absolut bästa lag.

– Det är rätt kul när man ser det på det sättet. Jag har fått mycket hjälp av min pappa som själv spelat hockey och som var min tränare när jag var yngre. När jag inte kom med i TV-pucken så var jag rätt ledsen och förstod att jag inte riktigt räckte till, men samtidigt blev det en drivkraft, att jag skulle jobba ännu hårdare.

– Sen har jag egentligen bara tagit allt därifrån. Jag har alltid tyckt att hockeyn är jäkligt rolig och haft en dröm om att spela i a-lagshockey i Rögle. När jag väl kom upp hit så ville jag fortsätta göra det, vilket jag också har gjort.

– Jag sätter upp nya målsättningar hela tiden, vilket gör att drivkraften aldrig slocknar.

