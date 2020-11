Klubbarna i Hockeyallsvenskan får närmare 37 miljoner kronor att dela på i statligt stöd till en följd av pandemin. Joakim Englund reagerar på hur pengarna i fråga fördelas lagen emellan.

I måndags stod det klart hur pengarna, totalt 36,8 miljoner som var öronmärkta för lagen i Hockeyallsvenskan, kommer att fördelas. Pengarna ska täcka en del av intäktsbortfallet som publikrestriktionerna medfört under hösten. Sportexpressen var först med att kabla ut hur fördelningen ser ut:

Modo: 7,1 miljoner kronor

Björklöven: 5 miljoner kronor

AIK: 3,4 miljoner kronor

Timrå: 3,2 miljoner kronor

Mora: 2,9 miljoner kronor

SSK: 1,9 miljoner kronor

Västerås: 1,7 miljoner kronor

Västervik: 1,3 miljoner kronor

BIK Karlskoga: 1,3 miljoner kronor

Väsby: 1,3 miljoner kronor

Vita Hästen: 1,2 miljoner kronor

Kristianstad: 1 miljon kronor

Tingsryd: 950 000 kronor

Almtuna: 920 000 kronor

Fördelningen av pengarna baseras på olika parametrar, bland annat publikintäkter och försäljning från fjolåret. Klubbarna har skickat in underlag och det är bland annat utifrån det som pengarna har fördelats.

Utan insyn i underlaget kan man bara anta och gissa sig till saker. Men däremot säger siffrorna en del om styrkeförhållandena klubbarna emellan där jag höjde på ögonbrynen över några saker, bland andra:

Att AIK är det laget som får mest pengar efter givna Modo och Björklöven i toppen.

Att BIK, Västerås och SSK inte är närmare toppen än vad man faktiskt är.

Att Väsby, som nykomling, landar in på 1,3 miljoner kronor och därmed lägger hela fyra lag bakom sig på listan.

Just i Väsbys fall är det extra klurigt då förra årets siffror baserar sig på spel i Hockeyettan vilket, jag antar, försvårar beräkningarna. Men ni som redan har räknat ihop summorna ovan ser också att totalsumman endast kommer upp i 33,17 miljoner vilket innebär att ungefär 10% av totalbeloppet saknas. Det är pengar som kommer att fördelas ut efter årsskiftet och därigenom, till viss del, även korrigera eventuell snedfördelning i första läget.

Gällande just Väsby har jag svårt att föreställa mig att man har samma inkomstbortfall som exempelvis BIK Karlskoga. BIK hade förra säsongen ett publiksnitt på 2 470 personer under grundserien medan Väsby lockade 465 åskådare i snitt under sin grundserie. Som jag skrev innan är det svårt att veta exakt vilka parametrar man tagit med i bedömningen i fallet med just Väsby som kommer från underliggande serie.

Där hade det varit intressant att veta hur fördelningen hade sett ut om vi även haft ett lag som spelat i SHL förra säsongen.

Givetvis är det skönt för klubbarna att få in likvida medel att kunna använda till sina löpande utgifter. Några av klubbarna känner sig säkert förfördelad och ställer sig frågandes till hur beslutet av fördelningen gått till. Vi kommer nog få se en del missnöjesyttringar i lokalmedia närmaste dagarna angående detta.

TV: David Gustafsson om hemkomsten till Tingsryd

Matchrapporter: Knallen: Besegrade Björklöven Seger för Västervik efter avgörande i förlängningen mot Väsby Timrå besegrade Väsby och toppar nu tabellen