Tidigare landslagsstjärnan får roll i NHL-klubben

Chicago Blackhawks anställer tre nya personer till sin ledarstab.

Den förre NHL-spelaren Erik Condra blir utvecklingscoach och Juan Gonzalez anställs som styrke- och konditionstränare för AHL-laget Rockford IceHogs.

Det är dock den tredje personen som "stjäl rubrikerna". Det handlar nämligen om den förre landslagsstjärnan Kendall Coyne Schofield som kommer att vara utvecklingscoach samt ansvara för att växa ungdomshockeyn inom Blackhawks.

Som spelare har Coyne Schofield vunnit sex VM-guld och ett OS-guld för sitt USA och vid ett av VM-gulden var hon även lagkapten för det amerikanska landslaget.

Nu tar hon alltså klivet in som ledare i Chicago Blackhawks – och blir då den första kvinnliga utvecklingscoachen i klubbens 94 år långa historia.



– Att addera talangfulla människor med olika bakgrunder som Kendall, Erik och Juan förstärker vår stab ännu mer i detta förändrande hockeylandskap. Var och en av dessa individer bidrar med unik erfarenhet till sin roll och vi är riktigt glada över att välkomna dem till Blackhawks-familjen, säger klubbens general manager Stan Bowman i ett uttalande.

Kendall Coyne Schofield joins the #Blackhawks as the organization’s first-ever female Player Development Coach.



