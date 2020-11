De är långt ifrån först - eller sist

Noel Gunler har börjat bekanta sig med Gävle och sin nya klubb, Brynäs IF. Efter att ha inlett ganska trevande under sina två första matcher såg han pigg ut i förlustmatchen mot Växjö, och i helgens match mot Frölunda gjorde han också sitt första mål i Brynäströjan. Målet betydde "bara" 5-1 i en match som redan var avgjord - men det syntes med all önskvärd tydlighet vad målet betydde för honom. Han skrek ut sin glädje och firade inte speciellt sparsamt.

Och det är klart att det var en lättnad för den tidigare Luleåtalangen att han gjorde mål. Han har satt rejäl press på sig själv genom att lämna Norrbotten för att visa sina kvalitéer i en annan klubb - och den pressen

