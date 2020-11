SHL-slutspelet kan avgöras i en bubbla: ”Finns sådana planer”

Stanley Cup-slutspelet avgöras i en bubbla vilket innebar att lagen samlades och bodde på hotell i en hubstad fram till de blev utslagna.

Det är en modell som SHL kan kopiera till sitt slutspel som ska avgöras till våren.

– Det är ett av alternativen vi diskuterar, säger SHL:s sportchef Johan Hemlin till C More.

Det har varit stor smittspridning av Covid-19 inom den svenska ishockeyn och flera matcher har fått skjutas upp.

Nu finns därför rädslan för att ett SHL-lag skulle kunna smittas av Coronaviruset under slutspelet där det inte finns samma möjligheter för att skjuta upp och ställa in matcher.

En av lösningarna för att genomföra SHL-slutspelet kan därmed vara att arrangera det som en bubbla – likt hur Stanley Cup-slutspelet avgjordes för ett par månader sedan.

– Det finns sådana planer även fast vi kanske inte kallar det för bubbla. Men kanske att vi placerar fyra semifinallag i en arena med närliggande hotell och där vi kan ha vissa gemensamma saker med säkerhet och så vidare. Det är ett av alternativen vi diskuterar, säger SHL:s sportchef Johan Hemlintill C More.



”BEROR PÅ HUR PANDEMIN SER UT”

Än är det inget sagt kring i vilken stad som det skulle kunna bli verklighet då det fortfarande finns logistiska aspekt som behöver kollas upp först.

– Det måste finnas närliggande hotell, bra logistik, stora omklädningsrum och bra kommunikationsvägar, säger Johan Hemlin.

Planerna är just nu i ett väldigt tidigt stadie och det är inte säkert att SHL-slutspelet kommer att avgöras i en hubstad bara för att det pratas om det nu.

– Allting beror på hur pandemin ser ut i mars och april. Det går inte att låsa något alternativ nu så här långt innan. Inget vet exakt hur det kommer att se ut så vi måste nog hålla många alternativ öppna under en lång tid, säger Hemlin till C More.



