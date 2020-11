PODCAST: Richard Lintner berättar om SHL-karriären

Det senaste avsnittet av Across The Pond är en intervju med SHL-legendaren Richard Lintner, som bjuder på såväl sig själv som sina insikter om såväl karriären, svenskt hockeysystem och mycket annat.

Richard Lintner spelade för fem klubbar i Elitserien/SHL. Mest noterbar var kanske hans 18-målssäsong för Djurgården under 2003/2004.

I dagens specialavsnitt av Across The Pond sitter han ner med Sixten Funqvist för en pratstund om sin karriär, hur det var när han var spelare och agent samtidigt och hur han tog petningen i slutspelet under tiden i Modo, bland mycket annat.