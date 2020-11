Det börjar bli en riktigt lång rad av lån från J20 Nationell som strömmar in i Hockeyettan. På gott och på ont. Här en fredagsbrygd med några tankar kring det och en hel del annat.



En våldsam våg av J20-lån väller in över Hockeyettan efter att J20 Nationell satts på paus fram till (minst) årsskiftet. Precis som väntat.



Det finns både fram- och baksidor av det myntet. Både positiva och negativa effekter och det är ganska självklart vilka som är de stora vinnarna.



Vi tar det positiva först.



Bortsett från SHL-organisationerna som på ett smidigt sätt hittat en plats för att hålla sina spelare igång trots nedstängningen av juniorserien är det här naturligtvis väldigt positivt för spelarna.



Att väldigt många fler spelare än vanligt lånas ut på ett bräde gör att väldigt många fler får en insikt i vad seniorhockey handlar om.



Ärligt talat, J20 Nationell är en ganska skyddad verkstad där curlade spelare åker omkring och spelar juniorhockey. Det är skridskoåkning in absurdum och mer fart än tanke på ett naivt sätt som kanske är lite charmigt, men som inte funkar på seniornivå.



Det är snarare regel än undantag att unga killar när de slussas ut i Hockeyettan som förstaårsseniorer kommer till ligan med förväntningarna att det ska gå lätt, men att det sedan tar tvärstopp. Det tar tid att lära sig det mer strukturerade och betydligt mer kraftfulla spelet på seniornivå.





”Kommer det en skäggig backjävel så piper de ut i hörnen” som den förre Skövde- och Vimmerby-tränaren Anders Spaak bildligt beskrev saken att hans unga spelare hade svårt att producera mot rutinerat motstånd för ett gäng år sedan.



Ofta behöver J20-killarna som kommer ut en ganska lång inkörsperiod innan de kan leverera på en hög nivå. Det kommer garanterat bli jättenyttigt för många av de unga spelarna som nu får ett gäng matcher i Hockeyettan. Det kommer skapa insikter, vara utvecklande och härdande. Ur spelarperspektiv är det som händer nu jättepositivt.



Hockeyettan och dess klass är underskattad. Det kommer många komma till insikt om nu.



Men ur klubbarnas perspektiv, ärligt talat fattar jag inte riktigt poängen med att var och varannan klubb ska lassa in J20-lån bara för att spelarna plötsligt är lediga. Det blir väldigt mycket farmarlagstänkt över det hela där ettanklubbarna blir de lyckliga idioterna som glatt gör allt som SHL-organisationerna säger i sin vilja att vara till lags.



För som beskrivet ovan, man ska vara på det klara med att det som nu väller in i Hockeyettan är inte en flodvåg av toppspelare som kommer göra gigantisk skillnad.



Snarare tvärtom. Det är spelare som kommer till ligan för att vara med och lära. Kroppar till trupper snarare än spetsar som kommer revolutionera.



Det tar som sagt ofta ganska lång tid för J20-killar att acklimatisera sig och lyckas i Hockeyettan och rent krasst är det ju än så länge inte de allra främsta från J20 Nationell som lånats ut heller. Jag kan missa någon spelare i hastigheten, men det är än så länge inte särskilt många från topp 20 i juniorpoängligan som lånats ut till Hockeyettan.



Jag får lite samma känsla som vid transferdeadline varje år att alldeles för många klubbar agerar för att de kan och för att det finns spelare på marknaden snarare än tänker efter om det verkligen finns ett behov av att ”förstärka”. Man ruckar på satta hierarkier och det redan befintliga lagbygget bara för att en möjlighet uppenbarar sig.



Min ståndpunkt är supertydlig. Behöver man inte ska man inte. Finns det inte ett jättetydligt behov till följd av exempelvis skador och avhopp i kombination med en sargad ekonomi bör man låta bli.



Det finns liksom ingen anledning att låna bara för att man kan. Eller bara för att vara snäll.



Tyvärr är det ju så att Hockeyettan blir en mer och mer meningslös liga ur supportersynpunkt för varje år som går. I takt med att färre och färre klubbar värnar om eller ens visar en vilja om att ha någon form av egen identitet. Den nuvarande lånecirkusen eldar bara på den saken.



Ge det några säsonger till och vi kommer kunna kalla det för farmarettan på största allvar.



* * *



Under dagen kom beskedet att Emil Lindblom bryter med Hudiksvall för att istället krita på med Sundsvall.



Som av en händelse är 21-åringen ett ganska bra exempel på att det inte blir given succé i Hockeyettan bara för att man gör det lysande i J20.



Lindblom vann ju faktiskt hela poängligan i juniorserien (där han representerade Timrå och AIK) säsongen 18/19 innan han via några matcher i alpligan hamnade hos Hudiksvall ifjol.



Där har forwarden gjort det bra naturligtvis, jag menar inget annat, men det har varit lite ojämnt och Lindblom har vare sig tillhört lagets toppskikt eller bombat in poäng.



Karriärmöjligheterna är givetvis ljusa, men det är ändå ett bra exempel på att inte ens en poängkung kliver från J20 och rakt in som dominant i Hockeyettan.



* * *



När Piteå åkte på däng med 5-1 borta mot Boden igår var det väl i sig inte så mycket att snacka om. Boden är ett urstarkt lag och ska man plocka poäng i Björknäshallen ska det till något extraordinärt.



Men förlusten var Piteås fjärde raka. Det hör inte till vanligheterna att det namnstarka laget förlorar så många matcher i rad och nu har de faktiskt satt sig i en lite prekär situation i den norra Hockeyettan.



Allettan-platsen är i allra högsta grad hotad och det ser ut som att laget kommer att behöva kriga betydligt längre in i serien än vanligt för att säkra den ädla statusen efter jul.



Söndagsmötet hemma med Kiruna AIF blir oerhört viktigt.



* * *



Apropå Kiruna AIF språkade jag lite med lagets ex-coach Christer Dreberg i förmiddags.



Det var ju minst sagt ett snopet slut han fick på sin succéresa med gruvgänget. Laget han tog sig an till säsongen 17/18 och sen har lotsat inte bara upp i Hockeyettan men också till ganska goda framgångar i ligan.



Men AIF går på knäna i coronatillvaron och medlen räckte helt enkelt inte till för att ha en avlönad tränare och då blev det som det blev. Dreberg fick kliva åt sidan och är nu på jakt efter ett nytt tränargig någonstans.



Smått ironiskt är han inte den enda tränar-Dreberg som figurerat i rubrikerna de senaste dagarna.



Dagen efter att det meddelades att han lämnar tränarposten i Kiruna AIF kom en rubrik från andra sidan av landet kring att division 2-gänget Osby gjort klart med en ny coach – Jakob Dreberg.



När far kliver av kliver sonen på.



Christer Dreberg skrattade dock bara vid min antydan och lät meddela att det inte är aktuellt att resa rakt över landet för att bli assisterande...



* * *



Hockeyettan södra har så här långt varit väldigt förskonad från coronan. Halmstad hade en liten flört som visade sig vara falsklarm för någon månad sedan men i övrigt har lagen lyckats hålla sig friska. De har tittat med viss lättnad mot östra serien där viruset härjat fritt.



Men kanske är det dags även för södergängen att stålsätta sig.



Kvällens möte mellan Nybro och Hanhals ställdes in efter att det blossat upp sjukdom i Hanhals-truppen.



Enligt den information jag har fått är det så många som 12 spelare plus någon ledare som insjuknat i Hanhals. Det ska förvisso inte vara konstaterade fall än, men uppgifterna gör gällande att vissa har tappat smaksinnet så det är väl inte helt uteslutet att det rör sig om covid-19.



Bäva månde söderserien.



* * *



Trevlig helg!

Matchrapporter: Vännäs vann mot Kiruna AIF på bortaplan Målfest när Hudiksvall Hockey krossade Segeltorp i Segeltorpshallen Storseger för Nybro hemma mot Borås