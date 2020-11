"KHL:s bästa back" bryter - klar för NHL-spel

I fjol utsågs han till KHL:s bästa back efter att ha gjort 49 poäng (17+32) på 60 matcher för Jokerit. Det gav Mikko Lehtonen ett NHL-kontrakt med Toronto Maple Leafs.

Eftersom NHL-säsongen 2020/21 har blivit kraftigt framskjuten på grund av pandemin återvände 26-åringen till Jokerit på lån under hösten. Men under fredagen kom beskedet att han bryter med den finska KHL-klubben och beger sig till Nordamerika för att förbereda sig för säsongen med Maple Leafs.

