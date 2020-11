– Med tanke på att vi har Viktor Andrén skadad så kan det bli så att Felix kommer med senare, säger tränaren Peter Andersson till Gefle Dagblad.

Felix Sandström slog igenom som ung i Brynäs och var en av två målvakter när laget tog sig till SM-final våren 2017. Därefter följde en period med magproblem som gäckade Sandström, och han hamnade sedermera i HV71 innan det blev en flytt över till Nordamerika.

Den här hösten har han varit utlånad från Philadelphia till Västervik, men efter fem matcher i den småländska klubben lämnar Sandström. Idag var han i stället tillbaka i Brynäs tröja.

'MED OCH TRÄNAR - SEN FÅR VI SE'

Brynäs har Viktor Andrén på skadelistan och har nu junioren Adam Matsson som backup till landslagsmålvakten Samuel Ersson. Just nu är det inte aktuellt med en återkomst till Brynäs för Sandström - men det kan bli.



– Det är inte aktuellt just nu, men det kan bli så med tanke på den situation vi har, men inte just för dagen. Han är med och tränar med oss just nu så får vi se. Det är en kille som bor här i stan och har varit i Västervik en sväng, och med tanke på att vi har Viktor Andrén skadad så kan det bli så att Felix kommer med senare, säger Peter Andersson till GD.

Det som talar emot en återkomst till Brynäs är att de i så fall måste skriva kontrakt över hela säsongen, eftersom Sandström är sajnad av Philadelphia även kommande säsong och därför inte får lånas in på ett korttidskontrakt.

Förra säsongen spelade Sandström 25 matcher i ECHL och en i AHL.

