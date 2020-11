Har pausat verksamheten – då siktar de på att återsamlas

Förra veckan testades nio spelare positivt för covid-19, vilket fick Mora att pausa a-lagets verksamhet. I veckan kan dock verksamheten återupptas om allt går som det ska.

– Planen just nu är att återsamla alla friska spelare som visar upp ett negativt test och är symtomfria på fredag, säger Moras klubbdirektör Peter Hermodsson till klubbens hemsida.

Mora kunde bekräfta nio coronafall förra torsdagen. Sedan dess har verksamheten pausats, de båda matcherna mot AIK och Modo skjutits upp samt att alla smittade spelare har suttit isolerade.

De spelare som testades negativt kommer att ta nya prov denna vecka och om allt går som det ska siktar klubben på att återuppta verksamheten i slutet av veckan.

– Provsvaren kommer senare under veckan. Planen just nu är att återsamla alla friska spelare som visar upp ett negativt test och är symtomfria på fredag. Men vi lever lite dag för dag just nu och saker kan ändras snabbt, säger Peter Hermodsson till klubbens hemsida.

Mora ligger för tillfället på en femteplats i tabellen. De uppskjutna matcherna har inte fått något nytt speldatum ännu.

TV: Helge Grans om att draftas av Los Angeles

Matchrapporter: Målfest när BIK Karlskoga krossade Mora i Nobelhallen Johan Persson tvåmålsskytt för Mora i segern mot AIK Segerraden förlängd för Timrå – besegrade Mora