Efter ett år i Europa - nära NHL-återkomst

Scott Darling slog igenom med dunder och brak i Chicago säsongen 14/15 och hade tre fina säsonger som backupmålvakt i Blackhawks. 2017 gav därför Carolina Hurricanes ett fyraårskontrakt med Darling och planerade för att han skulle bli förstemålvakt. Det gick sisådär, kan vi väl säga.

Scott Darling floppade rejält i Carolina och skickades till och med ned i AHL-laget under sitt andra år i klubben. Sen skickades han till Florida, tillsammans med en sjätterunda, i utbyte mot James Reimer. Panthers valde omedelbart att köpa ut målvakten, som sen inte heller fick något nytt NHL-gig utan flyttade till Innsbruck i Österrike.

Nu är han på väg tillbaka till NHL - och dessutom till klubben som köpte ut honom. Darling ska nämligen ha skrivit på ett tryoutkontrakt med Florida Panthers, uppger David Pagnotta på The Fourth Period. Panthers har Sergej Bobrovskij som förstemålvakt och sitter där bakom med Chris Driedger och den ännu osajnade Sam Montembeault om backupalternartiv. Florida sitter även på rättigheterna till superlöftet Spencer Knight.

31-årige Darlings siffror i Innsbruck var inte direkt överväldigande starka. I ett mycket svagt lag vann han bara nio av 33 matcher, stoppade 89,8 procent av skotten och släppte in 3,3 mål per match.

