"Oj, har jag spelat med honom?"

Han gjorde tre säsonger och 156 matcher i NHL. Ett av Michael Holmqvists starkaste minnen från tiden med Anaheim Ducks var när han plötsligt blev lagkamrat med legendaren Sergei Fjodorov.

– Jag blev nästan ”starstruck” när jag fick snacka med honom, berättar Holmqvist i OLD SCHOOL HOCKEY som publiceras i sin helhet på söndag.

JOHANNESHOV (HOCKEYSVERIGE.SE)



Michael Holmqvist draftades som 17:e spelare i första rundan av Anaheim Ducks 1997. Det blev i slutändan fyra säsonger i Nordamerika för stockholmaren, två i Anaheims organisation och två för Chicagos innan han återvände till svensk hockey 2007. Totalt spelade han 156 NHL-matcher, gjorde 18 mål och totalt 35 poäng.

I en intervju till serien OLD SCHOOL HOCKEY berättar den i dag 41-åriga före detta NHL-spelaren om sitt intåg i världens bästa liga, om sitt första möta med Mike Babcock och ett samtal när han var på Plantagen i Linköping som förändrade hans NHL-liv.

– Jag tog en tröja direkt och var med första matchen. Sedan blev jag nedskickad till Cincinnati eftersom jag inte var med och spelade så mycket i början.

– Den säsongen blev ganska ryckig. Jag gjorde 21 matcher i Anaheim. Det tråkiga med den säsongen, jag hade kommit in och fått börja spela med Samuel Påhlsson och en kille som heter (Stanislav) Tjistov i en tredjekedja. Det kändes som att jag hade min plats där.

– Då fick jag jätteproblem med en magmuskel och ljumskarna. Sista tre månaderna spelade jag knappt så den delen var tråkig.

Försökte du spela trots problemen?

– Ja, och jag kom tillbaka för tidigt och det blev bara värre och värre. Det blev ungefär lika många matcher (24) i AHL.

– När jag tittar tillbaka på tiden i Cincinnati känner jag ändå ”shit, vad kul vi hade” (skratt). Jag kommer mest ihåg de roliga grejerna och det är bra. Tony (Mårtensson) var också där nere första säsongen. Överhuvudtaget var det unga killar med som alla ville bli hockeyspelare och som hade kul ihop och körde på.

– Säsongen efter, lockout-året, då jag blev kvar i Cincinnati hade vi många bra hockeyspelare med där som sedan fick fina karriärer.



Hur minns du i dag tillbaka på själva NHL-debuten?

– Nashville borta och jag var helt säker på att jag hade gjort mål i första bytet. Pucken gick mellan benen på målvakten men precis utanför stolpen. Det jag kommer ihåg från den matchen är nästan bara att jag tänkte just då ”Hur kunde den inte gå in?”

– Men känslan… Det knepiga är att det normala blir högre och högre när man tar nästa och nästa kliv. Det var inte den känslan att jag gick från J20 till NHL-debut, utan det blev naturliga steg.

– Samtidigt, självklart var och är jag stolt och glad över att fått satt på mig en NHL-tröja, men just där och då var det inget konstigt. I dag kan jag känna ”Oj, har jag varit i NHL?”.

TREJDADES TILL CHICAGO

En av Michael Holmqvist lagkompisar i Anaheim var en av världens genom tiderna bästa ryska spelare, Sergei Fjodorov.

– Det var en stor idol som jag hade då jag var yngre. Jag blev nästan ”starstruck” när jag fick snacka med Fjodorov, skrattar Michael Holmqvist när han minns tillbaka på den korta tid de båda spelade i samma lag.

– Han är en superstjärna. Jag hittade faktiskt videoklipp där vi spelade tillsammans ”oj, har jag spelat med honom?” Det höll inte så länge och jag fick bara en eller två matcher med honom. När jag inte levererade fick jag hoppa ner i hierarkin.



Inför säsongen 2005/06 fick Michael Holmqvist fortsätta sin NHL-karriär i Chicago efter att under sommaren trejdats mot Travis Moen.

– Jag stannade kvar och spelade lockout-året i ”Cincy”. Jag tycker också att jag gjorde en bra säsong, utvecklades och gjorde bra saker. (Mike) Babcock var ner och sa till oss att det var vi som skulle spela när det kommer igång ”var redo”, men det kom aldrig igång. I alla fall var jag redo för att spela i NHL.

– På sommaren, jag var på Plantagen i Linköping, då ringde telefonen. Det var David McNab, Anaheims assisterande ”GM”. Han sa ”Hi Michael. We've traded you to Chicago, good luck”. Sedan lade han på. Jag kände då jag stod där på Plantagen ”Jaha, vad hände där?” Det blev lite förhandlingar, men till slut kom vi överens och jag åkte över till Chicago.



Hela OLD SCHOOL HOCKEY-intervjun med Michael Holmqvist kan du läsa under söndagen på hockeysverige.se.

