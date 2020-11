KLART: Björklöven plockar in målvakt från NHL-klubben

Björklöven har hittat sin ersättare till Kevin Poulin.

Under torsdagskvällen meddelar "Löven" att de plockar in Connor Ingram från Nashville Predators.

– Connor tillhör AHL:s toppskikt på målvaktssidan och är nära att slå sig in i NHL, säger Per Kenttä om sin nya målvakt.

Kevin Poulin kommer att vara borta länge efter att ha dragit på sig en skada i förlustmatchen mot Södertälje.

Nu har Björklöven hittat ersättaren och det är ingen dussinersättare heller.

"Löven" meddelar under torsdagskvällen att de lånar in Connor Ingram från Nashville Predators organisation. Den 23-årige målvakten har två år i rad tagits ut till AHL:s All Star-match.

– Jag är väldigt glad att vi kunde hitta den här lösningen med Connor Ingram och vill tacka Nashville Predators för att de lånar ut honom. Connor tillhör AHL:s toppskikt på målvaktssidan och är nära att slå sig in i NHL. Som målvakt är han strukturerad och lugn vilket kommer att göra vårt lag bättre, säger Björklövens sportchef Per Kenttä till klubbens hemsida.



”KÄNNS RIKTIGT SPÄNNANDE”

Ingram har skrivit ett kontrakt med Björklöven för resten av säsongen men Nashville kan plocka tillbaka burväktaren om eller när AHL/NHL startar.

– Det blir första gången jag åker till Europa så det känns riktigt spännande att komma till Björklöven. Jag ser det som en riktigt bra och nyttig erfarenhet, säger Connor Ingram i ett uttalande.

Kanadensaren draftades av Tampa Bay Lightning 2016 och året därpå var han med och vann JVM-silver med Kanada. Förra sommaren trejdades Ingram till Nashville där han har tagit ytterligare ett kliv i sin utveckling och blivit en av de bästa AHL-målvakterna.

Förra säsongen hade han 93,3 i räddningsprocent samt 1,92 insläppta mål per match på 33 matcher i Milwaukee Admirals i AHL.

