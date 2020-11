Svensken befordras - blir assisterande general manager

Han nådde aldrig NHL som spelare. Som ledare har Patrik Allvin däremot fått en allt mer framträdande roll i ligan. Under onsdagen meddelade Pittsburgh Penguins att de befordrar 46-åringen till assisterande general manager.

– Vi är imponerade av han hockeykunnande och arbetsmoral, säger general managern Jim Rutherford om Allvin.

Som spelare gjorde Patrik Allvin en säsong i elitserien med Leksand 1999/00. Utöver det spelade backen från Falun i division 1 och allsvenskan utöver en tvåårig sejour i Nordamerika.

Som ledare har han tagit sig desto längre. Efter att ha kommit till Pittsburgh Penguins organisation som scout 2006 har han nu arbetat sig hela vägen upp till jobbet som assisterande general manager. Detta efter att ha varit ansvarig för klubbens scoutingverksamhet sedan 2012.

– Patrik har gjort många värdefulla bidrag under sina 14 år i Pittsburgh, och har bevisat sig vara en värdefull tillgång för oss. Vi är imponerade över hans hockeykunnande och arbetsmoral och ser fram emot att jobba ännu närmare honom, säger klubbens general manager Jim Rutherford i ett pressmeddelande.

46-åringen är den andra svensken efter Anders Hedberg att ha en så pass högt uppsatt position i en NHL-klubb. Hedberg var assisterande general manager för Toronto Maple Leafs under ett par säsonger i slutet av 1990-talet och jobbade även högt upp i både Ottawa Senators och New York Rangers organisationer efter det.

