"Kunde ha tagit med alla i den kedjan"

Tanken var att vi skulle ha spelat en fjärdedel av SHL-säsongen nu. Vissa lag har gjort det, medan andra spelat mellan åtta och tio matcher. Vi lät i alla fall SHL-ikonen Rickard Wallin plocka ut sin All star-femma från den turublenta SHL-starten.

SHL har haft en milt sagt rörig inledning av säsongen. Givetvis kan del tillskrivas den pandemi som råder i världen. Lag som Djurgården, Linköping och nu senast Leksand har tvingats till att pausa sin verksamhet då Covid-19 smittan greppat tag om deras lag. Det har såklart då även påverkat motståndarlagens matchande. Idag har exempelvis serieledande Frölunda spelat 13 matcher och tabelljumbon Linköping bara åtta.

Vi får hoppas att det lugnar ner sig på pandemifronten och i alla fall får slutföra säsongen oavsett när det blir. Vem vet, vi kanske får se ett Gävle-dala-derby på midsommarafton.



Poängbäst just nu: Marek Hrivík, Leksand. 10 matcher, 4 mål och totalt 18 poäng



Poängbästa back: Nolan Zajac, Oskarshamn. 11 matcher, 5 mål och totalt 11 poäng



Poängbästa junior: Lucas Raymond, Frölunda. 13 matcher, 5 mål och totalt 7 poäng



Målbäst: Jesper Frödén, Skellefteå. 13 matcher, 9 mål



Bästa plus/minus: Éric Gélinas, Rögle. 11 matcher, +9



Målvaktsligaledare: Niklas Rubin, Frölunda. Åtta matcher, 93.26 i räddningsprocent



Flitigaste besökare i utvisningsbåset: Marcus Högström, Djurgården. Sju matcher, 58 utvisningsminuter



Hockeysverige.se bad tidigare VM-spelaren, Rickard Wallin, ta ut sitt All Star-team i SHL så här långt.





MÅLVAKT

Joe Cannata, Oskarshamn

”Han symboliserar att Oskarshamn stabiliserat upp sitt försvarsspel och har plockat bra med poäng. Det känns som han gett laget ett annat lugn. Nu var han fantastisk redan förra säsongen i Hockeyallsvenskan, men det syns inte i hans spel att han tagit ett kliv upp. Det är både en svår och en enkel position att spela i ett lag som är på förhand tippat att vara ett bottenlag eftersom man får mycket skott på sig.

Förra säsongen när jag såg Oskarshamn tyckte jag att det var lite skakigt, men en bra målvakt inger ett lugn till försvarsspelet, vilket jag tycker han gjort. Det är ett så bra betyg man kan ge någon.”

Joe Cannata.



BACKAR

Erik Gustafsson, Luleå

”Erik är med här för att jag tycker att han är seriens mest kompletta back. Han har spelat bra i Luleå samtidigt som han ger hela försvarsspelet och egentligen hela Luleå den tryggheten som behövs för att spela på den nivån man gör. Han sätter krav på hur man ska uppföra sig på isen och vilket kroppsspråk man ska ha. Jag älskar att se med den pondusen han spelar.

Han är duktig i försvarsspelet och spelar bra fysiskt, men kan även addera det offensiva. Enligt mig är han en komplett SHL-back. Om han inte är seriens bästa back så är han i alla fall topp tre.”



Éric Gélinas, Rögle

”Det var nog ingen lätt uppgift att ersätta Kodie Curran. Det stora frågetecknet var innan säsongen hur Rögle skulle fylla den luckan. Även om det kanske inte går att jämföra spelstilen så poängplockandet och offensiva delen, som man var mest oroliga för, tycker jag han har adderat.

Rögle är också ett lag som fyllt igen sina hål på ett bra sätt och börjat serien bra. Rögle känns kompletta och en stor del i det är att man har en poängproducerande back.”



Éric Gélinas



CENTER

Jonatan Berggren, Skellefteå

”Han är den största överraskningen och tagit det största klivet i serien för mig totalt sett. Han har varit Skellefteås bästa spelare så här långt. Vi har vant oss vid att dom platserna är abonnerade av (Joakim) Lindström och (Oscar) Möller. Så har inte varit fallet den här säsongen och det är kul då det kommer fram unga killar underifrån.

Berggren har tagit ett kliv vidare från det han började med förra säsongen med att spela JVM också vidare utan att spela förstafiolen. Hans spelsinne och kreativitet har varit riktigt kul att se.”

Jonatan Berggren har tagit över stjärnrollen i Skellefteå AIK.Bildbyrån



FORWARDS

Mathias Bromé, Örebro

”Vi får låna honom en stund till i svensk hockey. Det är kul att se honom. Han spelar med en energi, är kreativ och gör sakerna som jag tycker saknas under serielunken i SHL, att någon bryter mönstret. Det gör verkligen Bromé med framspelningar, dribblingar och målskytte.

Det är en kille som sticker ut för mig och har inlett serien piggt och bra, vilket kan ha varit lite svårt i hans situation. Det jag menar är att om man har skrivit ett NHL-kontrakt och förväntar sig att åka efter gjort en bra säsong. Då kan det kanske vara svårt att hitta motivationen då han ska kliva in i SHL, men tycker jag inte att man sett hos Bromé. Han känns fortfarande inspirerad och har gjort det bra.



Carter Camper, Leksand

”Jag kunde tagit med alla i den kedjan med Camper, (Marek) Hrivík och (Peter) Cehlárik. Camper har överraskat på så sätt att man inte alltid vet vad man får då det kommer in en nordamerikansk kille till SHL. Han har kommit in och gjort det bra, både mål och poäng. I mitt All Star team får han representera hela den kedjan.

En lite mindre spelare som spelar med fart och kommit in i SHL på rätt sätt. Den kedjan har gjort att Leksand haft en ganska skaplig start på serien.”



Mathias Bromé är på lån från Detroit.





