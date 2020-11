OHL-backen inleder säsongen i Sverige

De senaste åren har backar som Adam Boqvist och Evan Bouchard representerat klubben. London Knights har en stolt tradition att fostra duktiga NHL-spelare – och nu är en av klubbens stora backlöften på väg till Sverige.

Enligt Knights radiokommentator Mike Stubbs kommer 17-årige Logan Mailloux, som tippas gå i nästa års NHL-draft, att inleda säsongen i Hockeyettan-klubben SK Lejon.

Enligt Mark Edwards, grundare för scoutingverksamheten HockeyProspect.com, kommer Mailloux att resa till Skellefteå redan under måndagen för att sedan inleda sin sejour i klubbens J20-lag, men även har chans till spel i klubbens a-lag i Hockeyettan.

Heading there tomorrow but release might not be quick enough to get him playing next weekend. He’s being loaned by the Knights. He’ll start with their J20 but told he might get some pro games too. https://t.co/jmJbRbPCJc