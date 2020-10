Beskedet: Ingen väljs in i Hall of Fame nästa år

I juni kom beskedet att Jarome Iginla, Marián Hossa, Kevin Lowe, Doug Wilson, Kim St-Pierre och Ken Holland valts in i Hockey Hall of Fame.

Nästa månad var det planerat att årets ceremoni skulle hållas i Toronto, men den rådande coronapandemin gör att arrangörerna varit tvungna att ställa in evenemanget.

Det får konsekvenser för nästa års Hall of Fame-klass. På grund av årets uppskjutande kommer Hockey Hall of Fame inte att välja in några nya spelare eller ledare nästa år.

– Ur de invalda spelarnaa och ledarnas perspektiv är induktionshelgen en helg med dagar av nära umgänge med familj, vänner, tidigare lagkamrater, legendarer och fans, säger Hockey Hall of Fames ordförande, tillika NHL-legendaren, Lanny McDonald i ett pressmeddelande.

– På de premisserna så känner styrelsen att ge årets Hall of Fame-klass det erkännande och den upplevelse som de så väl förtjänar och som motsvarar tidigare induktioner.



Spelare som skulle kunna ha blivit invalda till Hall of Fame nästa år är bland annat Henrik och Daniel Sedin, Henrik Zetterberg och Daniel Alfredsson.

Nästa års Hall of Fame-helg planeras att hållas mellan den 12 och 15 november.

