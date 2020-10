Bar fel byxor – tvingas böta 11 000 kronor

Avangard Omsk veteranback Aleksej Jemelin hade en jobbig match mot SKA St. Petersburg tidigare i veckan.



Den NHL-meriterade backen sänktes bakifrån av SKA:s Jevgeni Ketov och brakade hårt in i sargen. Jemelin blev liggandes på isen efter smällen – något som kom att bli en aning kostsamt för den 34-årige backen.

När han låg på isen uppmärksammades det faktum att han spelade med byxor som bar NHL:s logga, något som helt går emot KHL:s regelbok. Till följd av detta tvingas nu Jemelin att betala 100 000 rubel för regelbrottet, en summa som landar på drygt 11 000 kronor, rapporterar finska Iltalehti.

Som om inte det vore nog så stängdes Jemelin av en match för en tackling han delade ut senare i matchen, efter att han kommit snett in i en tackling och istället träffat SKA-spelaren med en knätackling.



Jemelin, som i dag är lagkapten i Avangard Omsk, har tidigare under karriären spelat sex NHL-säsonger med Montreal Canadiens och ytterligare en säsong med Nashville Predators. Han valdes även av Vegas Golden Knights i expansionsdraften 2017, men spelade aldrig någon match för klubben.

Evgeny Ketov (SKA) and Alexei Emelin (Avangard) each suspended for 1 game. pic.twitter.com/iMJ3QkmcLT