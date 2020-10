SHL-meriterade backen klar för collegespel

Efter att ha fått chansen att spela SHL-hockey både under säsongen 2018/19 och 2019/20 valde backen Isac Jonsson att lämna Rögle inför den här säsongen.

Flyttlasset ska gå till USA och Tri-City Storm, där backen ska spela USHL-hockey den kommande säsongen. Innan den 20-årige backen ens har debuterat för sitt nya lag har han redan gjort klart med en ny klubb till nästa säsong.

Jonsson kommer nämligen att påbörja sin collegekarriär på UMass-Lowell nästa säsong, meddelar Barry Scanlon på Lowell Sun.

20-åringen är fostrad i Rögle och har totalt spelat åtta SHL-matcher för klubben.

Swedish defenseman Isac Jonsson commits to UMass Lowell. Jonsson playing in North America for first time with Tri-City of the USHL. Biggest asset is his elite skating. Will join River Hawks next fall.