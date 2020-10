Släpper jättelöftet till JVM

Med knappa två månader kvar till JVM i Edmonton börjar saker och ting röra på sig i de tänkbara trupperna. Nu har Kanada fått loss en drömförstärkning i form av Chicago Blackhawks center Kirby Dach.

19-åringen valdes som tredje spelare i draften 2019. Han debuterade omgående i NHL och svarade för 23 poäng (8+15) på 64 matcher med Blackhawks. I slutspelet blev det sex poäng (1+5) på nio matcher.

Kirby Dach var inte med i det kanadensiska JVM-lag som vann guld i tjeckiska Ostrava i fjol eftersom han var upptagen med NHL-spel då. 2017/18 gjorde han sitt senaste framträdande i landslagströjan då han representerade Kanada i World U17 Hockey Challenge.

Chicago Blackhawks will loan Kirby Dach to Team Canada for the World Junior Championship. He will return to the Blackhawks after the WJC.