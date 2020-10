Undviker skiljedomstol – mer än femdubblar lönen

De senaste två säsongerna har Devon Toews haft en cap hit på 700 000 dollar i New York Islanders.

När han nu skriver ett kontrakt med Colorado Avalanche så sexdubblar han nästan sin lön då det nya fyraårsavtalet har en cap hit på 4,1 miljoner dollar.

Devon Toews fick sitt genombrott den senaste säsongen då han gjorde 28 poäng på 68 matcher och den skickligt tvåvägsbacken hade även lysande underliggande siffror.

Den 26-årige backen var därmed en viktig pjäs i att New York Islanders gick hela vägen till konferensfinal.

Toews trejdades till Colorado för drygt två veckor sedan i utbyte mot två andrarundeval.

We have signed Devon Toews to a four-year deal!#GoAvsGo pic.twitter.com/OQ0IBb0Hxc