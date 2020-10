”I den åldern är man gammal nog att hantera press”

Från och med den här säsongen väljer Svenska ishockeyförbundet att ta bort individuella priser i TV-pucken då på grund av den stress och press som tillkommer.

En som inte står bakom beslutet är den dubble pristagaren Stefan Ridderwall.

– Man pratar om att det kan vara orättvist och att man sätter en onödig press, men jag tycker att man i TV-pucks-åldern är gammal nog att lära sig hantera press, säger han till Hockeysverige.se.

Under flera år har debatten rullat kring TV-puckens vara eller icke vara. Man har också format om den via åldersklasser upp och ner, men även kring uttagningarna till distriktslagen och så vidare. Inför årets TV-pucken har Svenska Ishockeyförbundet valt att plocka bort individuella priserna i turneringen, alltså årets målvakt, back och forward. Detta för att minska pressen på tjejerna och killarna som får priserna.

– Pressen över att dessutom prestera efter utmärkelsen som ”Sveriges bästa spelare” blir för stor. Många, fler än hälften berättar att de har mått dåligt. I vågskålen mellan att dela ut pris eller ha spelare som mår bra var därför hockeyförbundets val såklart givet, sa Anders Lundberg, ansvarig för spelarutveckling på Svenska Ishockeyförbundet i podden Sportstudion.

Stefan Ridderwall är tillsammans med Thomas Gradin ensamma om att fått en utmärkelse två år i rad. För Ridderwalls del handlade det om bästa målvakt 2003 och 2004. Han är högst frågande till om verkligen att ta bort individuella priser är rätt väg att gå för att ta bort pressen från spelare att prestera, och om det verkligen är så att 15-16 åriga killar och tjejer inte kan hantera press.

– Det här går i linje med hur allt är nu med inga resultat, ingen press och allt det där, säger förra elitseriemålvakten och fortsätter:

– Att komma med i TV-pucken är inte allt, men man är då, enligt mig, tillräckligt gammal för att det ska vara dags att lära sig hantera pressen. När du är 15, 16 och är duktig kommer pressen ändå oavsett om du vinner pris eller inte.

Vad betydde priserna för dig då du fick dom?

– Priserna betydde inte lika mycket som att vi vann TV-pucken. Självklart var det kul, men jag tänker inte så ofta på det. Överhuvudtaget tänker jag inte speciellt mycket bakåt.

– Ett kul minne, absolut, men att vinna TV-pucken är det stora. Att sedan få individuella priser har alltid bara varit en bonus.

Stefan Ridderwall med priset som TV-puckens bästa målvakt 2004.Foto: Håkan Nordström/Bildbyrån



"JAG TYCKER DET BLIR LITE DRAMATISKT"

Har du personligen känt en extra press på dig för att ha fått individuella priser i ung ålder?

– Nej, verkligen inte. Det var, som jag sa, bara kul. Jag reflekterade inte speciellt mycket över det och priserna är inget som garanterar dig någonting.

– Det är inte heller någon landslagscoach eller coach framöver som bryr sig om du blivit TV-puckens bästa målvakt, back eller forward. Priser är kul att få, men nej, ingen extra press.

– Självklart var det stort just där och då samtidigt som TV-pucken var det största man kunde vinna när man var 15, 16 år. Efter TV-pucken var det större att få komma med och vinna med landslaget. Sedan att få debutera i elitserien och så vidare.

– Allt är stort när man får göra det, men det är också vad spelare som inte kommer med måste komma ihåg, att det är stort nu men det är inte stort om några år. Det gäller egentligen både om man kommit med eller inte.

– Det är en turnering och det är jättekul när den är igång och att få vinna den. Det är också jättekul att få individuella priser, men det är en kort tid och pojkhockey. Jag tycker att det blir lite dramatiskt när man ska ta bort priserna och göra en så stor grej av det.

– Jag skulle säga att det är ett lite större ”matchens lirare”-pris och inget som enligt mig borde ge någon ökad press.

Stefan Ridderwall.Foto: Ronnie Rönnkvist



Var individuella priser någon ni överhuvudtaget pratade om inom laget eller lagen du spelat i?

– Den enda gången jag kommer att tänka på är när jag spelat ute i Europa och lagets poängligaledare måste spela med en guldhjälm. Nu är inte det något individuellt pris, men det är enda gången jag upplevt att någon spelare stuckit ut på det sättet. Då har det mer varit ”Jag tänker inte spela med guldhjälm eftersom jag då får en måltavla på mig”.

– Individuella priser är väldigt kul att få. När Daniel Larsson fick pris som bästa målvakt var det såklart kul för honom och framförallt jättekul för laget. Det är ett kvitto på att flera i laget har gjort bra saker för att hjälpa den personen, men det läggs ingen vikt vid det.

– Under tiden i TV-pucken, jag visste inte ens om att priset fanns innan första turneringen. Jag fokuserade bara på att vinna turneringen. I den åldern är det väl dessutom All Star-team i varje turnering du ställer upp i. I alla fall kan jag tänka mig det och jag tycker att då ta bort individuella priser i TV-pucken är märkligt.

"KÖPER INTE ATT DET SKULLE VARA EN SÅDAN HETS"

Kan du se något moment i TV-pucken där det sätts en onödig press på spelarna?



– Nej, den pressen kommer från spelarna själva, att komma med. När det är ” once in a lifetime”-grejer, klart att det då är deppigt att inte komma med.

– Å andra sidan är det bara att förbereda sig på att så kan ske. Så är det inom hockeyn i stort, men också i livet. Det finns många saker jag hade velat vara med på men inte fått, så jag tycker inte att man ska lägga för stor vikt vid TV-pucken.

– Givetvis är det sjukt tråkigt om folk slutar spela för att man inte kom med i TV-pucken. Det här kanske låter hårt, men om du slutar för att du inte kom med dit… Det blir lite som att säga ”Jag kunde blivit proffs, men jag slutade och började istället köra moppe och dricka folköl i en park”.

– Du gjorde då ett val. Är det att inte komma med till TV-pucken som krävdes för att lägga av så hade du antagligen annars lagt av då du blir petad från A-laget, trejdats eller vad som helst. Motgångarna kommer och det är hårt oavsett om du är 15, 20 eller rent av yngre än så. Det är något man måste lära sig att hantera.

– Vi måste komma ihåg att det ändå handlar om elitidrott även om man är 15-16 år. Jag kan förstå det här med att man inte räknar poäng när man är under tio år. Det stör inte mig så mycket, men när killarna är 15-16 år ska man året efter in på hockeygym, spela J18-allsvenskan. tävla om SM-guld och vissa ska ut i landslag. Det är tufft och TV-pucken är en slags port in i det där och att bli seriös.

– Samtidigt ser vi hela tiden spelare som idag är i världsklass, men som inte var dominanta i TV-pucken. Jag köper inte att det då skulle vara en sådan hets kring detta. I alla fall är det inget jag har upplevt.

Ska TV-pucken och individuella priserna finnas kvar enligt ditt sätt att se det?

– Ja, absolut. Jag har läst några säga ”Det är inte för alla”. Nej, det är tyvärr inte det och alla har inte möjligheten att spela TV-pucken. Alla har inte heller chansen att vinna turneringen.

– Man pratar om att det kan vara orättvist och att man sätter en onödig press, men jag tycker att man i TV-pucks-åldern är gammal nog att lära sig hantera press.

– Jag tror inte heller att någon sätter en extra press på någon bara för att han eller hon just blivit TV-puckens bästa målvakt, back eller forward. Jag vann priset två gånger och jag kände absolut ingen extra press.

– Det var kul att vinna priset, men framförallt var det roligast att vinna turneringen. Så mycket mer än så var det inte, avslutar Stefan Ridderwall som idag hjälper till kring målvaktssidan i Huddinges J18.