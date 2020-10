Stjärnornas efterlängtade utdelning

Luleå - Leksand 5-2

Luleå: Isac Brännström, Victor Berglund, Erik Gustafsson, Arttu Ilomäki, Linus Klasen

Leksand: Otto Paajanen, Jonas Ahnelöv

Den stora snackisen kring den här matchen var att poängligaledaren Marek Hrivik saknades - vilket gjorde att succékedjan med Hrivik, Peter Cehlarik och Carter Camper splittrades. Enligt general manager Thomas Johansson var Hrivik illamående efter flygresan till Luleå.

I Hriviks frånvaro lyckades Leksand inte få igång sin offensiv mot täta Luleå. Serieledarna gick upp i en 3-0-ledning innan gästerna till sist fick utdelning - och det var en förstagångsmålgörare som slog till. Stjärnvärvningen Otto Paajanen hade inför kvällen inte gjort en enda poäng på sina nio SHL-matcher - men i kväll kom alltså första poängen och målet.

Isac Brännström blev något av matchvinnare för Luleå. Dels var det genombrottsforwarden som öppnade målskyttet i matchen - och dessutom fick han med sig en assist.

Rögle - Frölunda 5-4

Rögle: Leon Bristedt, Anton Bengtsson, x2, Dennis Everberg, Simon Ryfors

Frölunda: Patrik Carlsson, Max Friberg, Nicklas Lasu, Theodor Lennström

Kvällens riktiga toppmöte blev också kvällens kanske bästa och mest underhållande match - i hård konkurrens med Färjestad-Örebro. Det svängde fram och tillbaka och avgjordes först med 2:12 kvar att spela då Anton Bengtsson gjorde 5-4. Det var hans andra mål i matchen.

Frölunda ledde med 1-0, 2-1 och 3-2 innan Rögle vände och tog ledningen för första gången när Simon Ryfors satte 4-3 med knappt sju minuter kvar att spela. Frölunda svarade dock direkt, då NHL-lånet Theodor Lennström sköt sitt första mål för säsongen.

Men Rögle var alltså starkast och studsade upp på vinnarspåret igen efter att förra veckan ha förlorat mot både Leksand och Brynäs. Segern i kväll gör att man nu bara är en poäng bakom Frölunda som återfinns på andraplats i tabellen.

HV71 - Brynäs 6-4

HV71: Lias Andersson, Simon Önerud, Alexander Bergström x2, Anton Wedin, Niklas Arell

Brynäs: Greg Scott x2, John Persson x2

Var det någon som sa målfest?

I den här matchen var det Alexander Bergström och Greg Scott som fick utdelning för första (och faktiskt också andra) gången för säsongen. Bergström hade ju inlett säsongen starkt rent poängmässigt, och efter sju assistpoäng fick han också utföra två efterlängtade måljubel. Greg Scott har ju varit skadad under stora delar av säsongen och gjorde sin blott andra match, och har per omgående visat hur viktig han är för Brynäs.

HV71 fick i kväll också tillbaka Lias Andersson som nätade redan i den första perioden. Matchens giganter var emellertid Simon Önerud - och den Brynäsfostrade Gävlesonen Johannes Kinnvall.

Önerud gav HV71 ledningen i boxplay och hade dessutom två assistpoäng utöver det, medan Kinnvall noterades för tre assistpoäng i segern.

Värt att notera är att också Niklas Arell gjorde sitt första mål för säsongen i målorgien.

Färjestad - Örebro 7-3

Färjestad: Per Åslund x2, Victor Ejdsell x2, Daniel Viksten x2, Olle Lycksell

Örebro: Robert Leino, Rodrigo Abols, Jonathan Andersson

MÅLFEST!

Färjestad har inte fått det att stämma under säsongen, och två stjärnor som fått ta emot kritik är Per Åslund och Victor Ejdsell. Den duon hade inför kvällens match inte gjort ett enda mål under säsongen - men fick ordentlig utdelning idag.

Åslund bökade in 1-0 i den första perioden och Victor Ejdsell gjorde 2-1 några minuter senare. Efter att matchen svängt och efter att det bara rasat in mål slog sedan Åslund till igen i den andra perioden. Då var det inget "bökmål" utan ett drömmål.

– Det är skönt att få göra mål, såklart, sade Åslund i C More.

Inte heller Victor Ejdsell var klar för kvällen. Även han blev tvåmålsskytt i kväll, efter att ha gått mållös från de nio inledande matcherna för säsongen.



Trots att FBK överlag haft en tung säsong är man faktiskt uppe på en sjundeplats i den mycket jämna tabellen, med blott två poäng upp till Växjö Lakers på den sjätte och sista kvartsfinalplatsen.



Växjö - Malmö 4-3

Växjö: Emil Pettersson, Richard Gynge x2, Juuso Vainio

Malmö: Emil Sylvegård x2

Växjö vann nämligen mot jumbon Malmö. I Växjö fanns det också en spelare som gjorde sitt första mål för säsongen: Backen Juusio Vainio. Det var annars Richard Gynge och Emil Pettersson som blev segerorganisatörer efter att ha gjort 2+1 respektive 1+2.

Men jodå, det fanns ett par tänkta offensiva stjärnor som spräckte sina målnollor för säsongen även i den här matchen: Emil Sylvegård. Landslagsforwarden stod noterad för blygsamma 0+2 på de inledande sju matcherna men gjorde Malmös två första mål i kväll. Dessutom gjorde San Jose-lånet Fredrik Händemark sitt första mål för säsongen när han reducerade till 4-3 i slutminuten.

Men det räckte alltså inte för Joakim Fagervalls manskap.