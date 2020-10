TV: Prisad som bäste back - nu kom första målet

Lawrence Pilut stod för två assist på tre matcher under förra veckan veckan och snittade 22:23 i istid. Han täckte även nio skott och sköt sju skott på mål. Det gjorde att han prisades som veckans bästa back i KHL.



Nu fortsätter framgångarna för svensken. Efter 17 mållösa matcher slog han i kväll till med sitt första mål i KHL. I Traktor Tjeljabinsks möte med Sibir Novosibirsk öppnade stjärnbacken målskyttet i matchen.

18th game's a charm – Lawrence @LPilut 🇸🇪 strikes his first in the KHL! pic.twitter.com/9vBuMrsXrE