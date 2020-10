Svenskbacken stannar i NHL-klubben – skriver nytt kontrakt

Han har redan spenderat tre hela säsonger i Columbus Blue Jackets organisation.



Nu är Gabriel Carlsson klar för ytterligare två år i klubben då han har skrivit på ett nytt kontrakt med Columbus.

Det nya kontrakt är ett tvåvägsavtal den första säsongen där 23-åringen kommer att tjäna 700 000 dollar per säsong i NHL och 100 000 dollar om han spelar i AHL.

Efter den första säsongen förvandlas kontraktet till ett envägsavtal vilket innebär att det blir ett renodlat NHL-kontrakt. Då kommer Carlsson att tjäna 750 000 dollar.

#CBJ Gabriel Carlson new contract: $700,000 NHL / $100,000 AHL next season and $750,000 in 2021-22.



He’ll still be an RFA when this contract expires after the 2021-22 season.