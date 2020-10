Skiftet på tronen skedde redan under förra säsongen. Henrik Lundqvist fick lämna över förstaspaden i New York Rangers till ryssen Igor Sjestjorkin och blev efter säsongen utköpt varpå han skrev på för Washington Capitals.

Det gör att Rangers kommer att gå in i nästa säsong med två ryska målvakter. Utöver Sjestjorkin finns även Alexandar Georgijev att tillgå.

På torsdagskvällen meddelade Rangers att de förlängt den Bulgarien-födde keeperns kontrakt med två säsonger. Kontraktet har en lönetaksträff på 2,425 miljoner dollar.

Geogijev NHL-debuterade under säsongen 2017/18 och har sedan etblerat sig som Rangers andremålvakt. Först bakom Lundqvist och nu bakom Sjestjorkin.

24-åringen, som spelade för TPS Åbo i finska Liiga innan flytten till Nordamerika, spelade 34 NHL-matcher förra säsongen och hade en räddningsprocent på 91,0. Han har totalt gjort 77 framträdande för Rangers och stoppat 91,3 procent av skotten.

