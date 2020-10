Karlskrona har lierat sig med Kristianstad och lånat en hel del spelare under säsongsöppningen. Ikväll hade de med sig en gammal KRIF-hjälte till Soft Center Arena. Daniel Andersson borde de kämpa för att behålla.



Säsongen 18/19 utgjorde han en av Hockeyettans mest fruktade kedjor tillsammans med Stefan Söder och Sebastian Magnusson i KRIF. Ikväll var väldige Daniel Andersson tillbaka i Soft Center Arena. Men i antagonisten Karlskronas tröja.



Och Andersson är förstås ett Kristianstad-lån Karlskrona borde lobba stenhårt för att få behålla.



Om man nu prompt tycker att det är en bra idé att leka farmarklubb till Kristianstad (vilket ju är en taktik man i allra högsta grad kan diskutera) vore det ju naturligtvis bäst att ha spelare på lån över tid. Att hålla på att hatta fram och tillbaka som nu blev fallet när Lucas Edmonds och bröderna Max Wahlgren och Joel Wahlgren byttes mot Andersson och Adam Falk redan efter några matcher kommer inte göra KHK särskilt mycket bättre i det långa loppet.



Men bortsett från den detaljen är Daniel Andersson som specifik spelare som klippt och skuren för årets Karlskrona.



Laget har redan två synnerligen potenta linor att luta sig mot. Med Daniel Andersson i uppställningen kan de bygga en tredje kring honom som center. Han har rutinen, kraften och pondusen för att kunna få mycket uträttat på Hockeyettan-nivå.



Dessutom, inte att förglömma, han känner tränaren Mats Lusth och dennes hockey sedan tidigare efter en gemensam tid i Kristianstad.



Det syntes också mot KRIF vilket förtroende tränaren har för den väldige centern. Han fick kliva raka vägen in och ta viktiga tekningar, äta en hel del istid och spela powerplay i en självklar roll tätt inpå kassen.



Det var han som grävde fram pucken till Viktor Grahn och sen åkte raka vägen in på kassen för att skymma i samband med 2-2-målet. Han visade vägen och var en viktig del i vad som hade kunnat bli en stark KHK-vändning innan KRIF bet ifrån och vände tillbaka matchen (till en seger med 5-4 efter förlängning)



Andersson spelade rent av uppoffrande i boxplay när KRIF fick spela (bedrövligt utfört) fem mot tre i tredje periodens absoluta slutskede. Han var högst delaktig i att Karlskrona fick med sig i alla fall en poäng från mötet med hans gamla lag.



Lånen kommer säkerligen fortsätta under hösten. I Daniel Andersson har Karlskrona det perfekta lånet. Det kommer förstås bli svårt, han har ju en allsvensk dimension i sig, men KHK borde jobba för att få ha honom kvar.



* * *



Blekingederbyt i övrigt var en synnerligen svängig historia där KRIF utnyttjade misstag och gick ifrån till 2-0 i den första perioden. Där KHK såg ut som ett betydligt mer rejält hockeylag när de vände runt matchen till 3-2 i den andra akten och där det blev fullständig high chaparall i den tredje perioden innan hemmalaget avgjorde till 5-4 i förlängning genom trotjänaren Andreas Nordfeldt.



En klart underhållande onsdagskväll som det är svårt att dra några större växlar av. Det böljade väldigt och båda gängen hade svårt att hitta någon särskilt konsekvent nivå över 60 minuter.



* * *



Borlänges supersnajper Markus "Pajen" Persson gick poänglös från sin säsongsdebut (1-2-förlust mot Lindlöven) senast. Det var uppenbarligen bara ringrost. Ikväll hängde han två kassar redan i den första perioden borta mot Grums och klev slutligen av isen som fyramålsskytt när hans lag vann med 6-1.



Ordningen är återställd.



* * *



När jag ringde runt till Hockeyettans alla sportchefer och kollade läget inför säsongen (har ni inte tagit del av den genomgången gör ni det här) sa Nybros klubbchef Rasmus Aro följande:



- Det är väl som vanligt att man försöker få in någon tydligare offensiv back och nu tog vi en kanadensare i Derian Hamilton som vi får ge lite tid. Det är så klart en period för honom att komma in i stora rinkar och så där, det blir väldigt annorlunda, men han har sett bra ut. Vi får se om han kan vara den spelaren.



Det var inte det vanliga höjandet av ett nyförvärv till skyarna utan betydligt mer defensivt. Kanske kunde man redan där ha anat att det inte var helt rätt med Hamilton i Vikings. I slutändan blev det i alla fall så det blev.



Idag meddelade klubben att man bryter med den nordamerikanske backen.



Å andra sidan, i samma rundringning för att ställa viktiga frågor till sportcheferna flaggades det för en bortglömd joker från ett helt annat håll.





– Jag skulle nog säga någon som det sällan pratas om, att Nybro plockade in William Alftberg. Nu vet jag inte hur länge han blir kvar visserligen, men får han spela hela året i ettan då kommer han överraska garanterat. Jag vet ju att han vill till USA och spela, men får han gå in och spela en hel säsong och han får den tiden som han förmodligen kommer kunna ha, då är han en jävligt bra spelare. Jag är förvånad att inte han hamnade i allsvenskan faktiskt, svarade Wings-sportchef David Lundmark på frågan ”vilken är den bästa värvningen i ligan av något annat lag?”



Samtidigt som Derian Hamilton lämnar Nybro meddelade klubben också att just William Alftberg förlänger kontraktet från sista oktober till att gälla säsongen ut.



Kanske är det ett genombrott för honom som stundar nu i kölvattnet efter den kanadensiska floppen.