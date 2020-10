Många klubbar står inför sin kanske svåraste tid någonsin. Samtidigt är risken ganska överhängande att pöbeln vilken dag som helst tröttnar på fiktiva korvar och soffbiljetter. Då måste det till mer raffinerade metoder. Något Troja/Ljungbys supportrar verkar ha fattat.



Köp en fiktiv bulle! Swisha för en soffbiljett! Hjälp oss! Vi behöver era pengar nu!!!!!



Ja, vi förstår att hockeyklubbarna i nuvarande läge verkligen sitter i skiten och att läget är prekärt. De behöver varenda krona de kan få in och det är klart att supportrarna till de olika lagen behövs extra mycket nu.



Kan de inte stödja på läktaren kan de i alla fall stödja med plånboken.



Men någonstans blir det här fiktiva korvar hit och påhittade soffbiljetter dit ganska enahanda. Det är egentligen inte så mycket mer än taffligt tiggeri. ”Ge oss dina pengar medan du låtsas att det är för en smulig mazarin (som egentligen är luft och tack och lov inte kommer smula ner din soffa)”. Det kommer hålla en liten stund, men förr eller senare (förmodligen snarare) kommer folk tröttna på att pynta in en massa pengar för ingenting.



Många vill hjälpa, men tillslut kommer vi till positionen där de som betalar trots allt ändå kommer vilja ha någonting tillbaka.



Där tycker jag att Troja/Ljungbys supportrar under namnet Red Stallions är något på spåren. De vill hjälpa sin klubb ekonomiskt för att klara sig genom den här pandemin och har därför startat en insamling.



Men istället för att bara ställa sig på barrikaderna och vråla ”hit med degen” gör de det på ett betydligt mer raffinerat sätt än så.



Ni som hänger mycket på sociala medier har förstås sett dem. Klippen med gamla Troja-hjältar som i strid ström pumpas ut.



Det är spelare som genom historien hjälpt till att skriva historien om föreningen som nu stöttar klubben och som uppmanar andra att också göra det. På det sättet tigger supportrarna inte bara om pengar, de lyckas också sprida ordet om klubbens kultur och arv till den potentiella pöbeln som kan betala, till nuvarande spelartrupp och till sin omvärld i största allmänhet.



En Leo Gudas som säger ”hjälp Troja” är värt så väldigt mycket mer än en påhittad korv med bröd. En Roger Johansson som levererar samma budskap understryker vikten av att bidra betydligt mer än en uppmaning att ”köpa en soffbiljett”.







Jag tycker att det är riktigt snyggt.



Man visar hur mycket klubben berör och varför det därför är vettigt att stödja den (för dem som har hjärtat i Ljungby vill säga).



* * *



