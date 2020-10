Svenskbacken skriver på för ny NHL-klubb

Efter att ha spenderat hela sin NHL-karriär på USA:s västkust kommer nu Joakim Ryan att flytta österut.

Det blev ingen fortsättning i Los Angeles Kings för svenskamerikanen som nu i stället har skrivit på för Carolina Hurricanes. Där får han ett tvåvägskontrakt som är värt 700 000 dollar i NHL och 150 000 dollar om han spelar i farmarligan.

– Joakim är en stabil, puckflytande back med erfarenhet från NHL-spel. Han är en bra skridskoåkare och passar in bra i vårt system, säger Hurricanes general manager Don Waddell i ett uttalande.

Carolina har en av NHL:s bästa backbesättning med namn som Dougie Hamilton, Jaccob Slavin, Brett Pesce, Brady Skjei och Jake Gardiner på blålinjen. Då har man även Haydn Fleury som blir restricted free agent och behöver nytt kontrakt inför nästa säsong.

Det är därför oklart ifall Ryan kommer kunna ta en plats i "Canes" nästa säsong och han stärkte inte direkt sina aktier genom att ha svårigheter att slå sig in i LA Kings förra säsongen, som har en betydligt sämre backsida. Att han bara har skrivit ett tvåvägskontrakt pekar också på att det i första hand förmodligen kommer att bli spel i AHL för 27-åringen.

Joakim Ryan har spelat 141 NHL-matcher för San Jose Sharks och Los Angeles Kings. Det har även blivit spel i 140 AHL-matcher för svensken.

