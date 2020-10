De sägs vara på jakt efter veterancentern

Paul Stastny kan ha gjort sitt i Vegas Golden Knights. Hans tidigare klubb, Winnipeg Jets, sägs nämligen vara nära att trejda till sig den 34-årige centern.

Vegas försöker att göra sig av med tunga löneposter. Tidigare har det rapporterats om Marc-André Fleury och nu sägs nästa veteran vara på väg bort. Paul Stastny ska vara nära en trejd till Winnipeg i utbyte mot draftval rapporterar Winnipegjournalisten Scott Billeck.

Two sources confirm the #NHLJets are close to striking a deal for C Paul Stastny from the Vegas Golden Knights. Sounds like picks are involved going the other way.



Stastny has one-year left on a deal making him $6.5 million per year.