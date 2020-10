Vann Stanley Cup med Pittsburgh – går till värsta rivalen

Washington Capitals förstärker sin blålinje inför nästa säsong.

Klubben meddelar nämligen att de har skrivit kontrakt med 30-årige Justin Schultz som var med och vann två Stanley Cups med Pittsburgh Penguins. Det handlar om ett tvåårsavtal värt fyra miljoner dollar per säsong.

Schultz kom till Penguins från Edmonton Oilers 2016 och säsongen därpå kom det stora genombrottet då han gjorde 51 poäng på 78 matcher från sin backposition. Därefter har han dock inte riktigt kunnat leva upp till sin cap hit på 5,5 miljoner dollar. De tre senaste säsongerna har det endast blivit 27, 15 och tolv poäng för Shultz, som även har varit väldigt skadedrabbad.

Nu får han komma till Washington Capitals. Där hoppas han säkerligen få hålla sig skadefri för att kunna få nytt liv i sin karriär igen.

NEWS | The Washington Capitals have signed defenseman Justin Schultz to a two-year, $8 million contracthttps://t.co/ZfD73uX2Au