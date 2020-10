Det krävs för att Vegas ska bli av med Fleury

Marc-André Fleury verkar inte ha någon framtid i Vegas som sägs försöka trejda bort honom. Det ser dock ut att kosta rejält. Ett första- och andraval samt att 33% av lönen ska behållas. Det rapporterar NHL Networks Brian Lawton.

Robin Lehner skrev nyligen på ett nytt kontrakt med Vegas vilket spädde på ryktena om att Marc-André Fleury kan ha gjort sitt i klubben. Det ser däremot inte ut att bli någon lätt uppgift att flytta Fleury då han har två år kvar på kontraktet med en lönetaksträff på saftiga sju miljoner dollar.

Vegas behöver skaka loss löneutrymme men för att lyckas bli av med 35-årige Fleury sägs priset vara högt. Brian Lawton menar att det krävs ett förstaval, ett andraval och att Vegas ska behålla 33% av Fleurys lön för att något annat lag ska vara intresserade av en trejd.

Hearing from @nhl teams the ask to take on Marc Andre Fleury and his 7 million AAV is not just a 1st & 2nd rounder as reported but also that the club must pay a minimum of 33% of the salary! @NHLNetwork